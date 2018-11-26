Ученые подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сравнение обрывков неандертальской ДНК из геномов европейцев и азиатов показало, что наши предки неоднократно скрещивались с первыми жителями Евразии в разные исторические эпохи. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology & Evolution.

Следы древности

"Недавно коллеги показали, что древние люди неоднократно скрещивались с денисовцами. Наше открытие, в свою очередь, говорит о том, что это происходило практически повсеместно на Земле во времена палеолита, хотя в подобных контактах, судя по всему, участвовала только одна небольшая группа неандертальцев", — пишут ученые из университета Темпл в Филадельфии (США).

Несмотря на внешнее сходство, современные люди и неандертальцы развивались совершенно разными путями. Предки современных людей и неандертальцев, как сегодня считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.

Долгое время считалось, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, однако в 2009 году ученые восстановили геном первых "аборигенов" Европы и обнаружили, что ДНК большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов. Этот факт заставил ученых гадать, как могли протекать контакты между предками людей и неандертальцами и почему следы их ДНК сохранились в нашем геноме.

Фернандо Вилланеа (Fernando Villanea) и Джошуа Шрайбер (Joshua Schraiber) раскрыли одну из этих тайн – частоту и число возможных контактов между людьми и неандертальцами, обратив внимание на одну простую закономерность.

Если бы неандертальцы и предки современных людей вступали в контакты лишь один раз, как считают многие палеогенетики, то тогда "обрывки" их генома были бы примерно одинаково распределены по геномам жителей всех континентов, кроме Африки.

В реальности это не так – ДНК азиатов содержит в себе в среднем на 12-20% больше "следов" Homo neanderthalensis, чем генетический материал европейцев, причем короткие и длинные обрывки встречаются в их ДНК с разной частотой. С другой стороны, многие ученые считают, что в этом нет ничего необычного.

К примеру, отсутствие равновесия можно объяснить тем, что среди предков азиатов было больше "гибридов" и меньше "чистых" Homo sapiens, чем среди европейцев, или же тем, что они жили в разных условиях, способствовавших "вычищению" неандертальского наследия в Европе.

Оковы генетики

Шрайбер и Вилланеа проверили, так ли это, используя систему искусственного интеллекта и компьютерные модели, имитировавшие жизнь нескольких групп древних людей и неандертальцев. Представители каждой из них могли контактировать с соседями и обмениваться генетическим материалом, передавая его потомству.

Результаты этих расчетов ученые сравнивали с тем, как часто встречаются конкретные обрывки неандертальской ДНК в крупных сегментах генома современных европейцев и азиатов, пытаясь воспроизвести тот уровень расхождений, который характерен для низ в реальности.

Как оказалось, все компьютерные модели, в которых кроманьонцы и неандертальцы контактировали только один раз, не могли повторить подобные различия при любых различиях в условиях жизни, изначальных размерах популяции и других параметрах симуляции.

С другой стороны, многие сценарии, подразумевавшие сразу несколько эпизодов скрещивания европейцев, азиатов и неандертальцев уже после их разделения на две больших группы, выдавали гораздо более реалистичный ответ.

Подобное открытие, как отмечает Вилланеа, не дает ответа на другой важный вопрос – как именно происходили контакты между неандертальцами и кроманьонцами. Как надеются ученые, открытие новых образцов древней ДНК неандертальцев и их "гибридов" поможет понять, жили ли два представителя рода Homo постоянно вместе, или же они вступали в отношения лишь эпизодически.



