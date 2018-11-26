В Китае проведут расследование после сообщений об изменении ДНК эмбриона

ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения поручил провести расследование после сообщений СМИ о рождении в Китае младенцев с измененными генами, говорится в сообщении ведомства.
"Одиннадцатого ноября СМИ сообщили о рождении генномодифицированных младенцев с иммунитетом к СПИДу. Комитет пристально следит за этим фактом, немедленно поручил комитету по вопросам здравоохранения провинции Гуандун провести тщательное расследование", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Комитет заявил, что необходимо урегулировать ситуацию в соответствии с законом и, исходя из ответственности за здоровье населения и научных принципов, своевременно раскрыть обществу результаты расследования.
Как ранее сообщило Ассошиэйтед Пресс, в эксперименте ученого все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Ученый добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако эксперимент ученого направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем. Уточнялось, что специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет. Данные его исследований еще не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учеными.