В Китае проведут расследование после сообщений об изменении ДНК эмбриона

ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения поручил провести расследование после сообщений СМИ о рождении в Китае младенцев с измененными генами, говорится в сообщении ведомства.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ученый Хэ Цзянькуй утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона. По данным агентства, ученый изменил эмбрионы семи пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты, две девочки-двойняшки родились в ноябре с измененным ДНК, утверждает ученый. По его словам, его целью было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить способность, которая у обычных людей не встречается, а именно противостоять заражению ВИЧ и СПИД.

"Одиннадцатого ноября СМИ сообщили о рождении генномодифицированных младенцев с иммунитетом к СПИДу. Комитет пристально следит за этим фактом, немедленно поручил комитету по вопросам здравоохранения провинции Гуандун провести тщательное расследование", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Комитет заявил, что необходимо урегулировать ситуацию в соответствии с законом и, исходя из ответственности за здоровье населения и научных принципов, своевременно раскрыть обществу результаты расследования.

Ранее университет в городе Шэньчжэнь, в котором работал ученый, заявил, что шокирован этой информацией и считает эксперимент грубым нарушением этических норм. Учебное заведение подчеркнуло, Хэ Цзянькуй не ставил в известность университет и биологический факультет о проводимой научной работе за пределами университета.

Как ранее сообщило Ассошиэйтед Пресс, в эксперименте ученого все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Ученый добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако эксперимент ученого направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем. Уточнялось, что специалист проводил опыты по изменению генов на мышах, обезьянах и эмбрионах человека в лаборатории в течение нескольких лет. Данные его исследований еще не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учеными.