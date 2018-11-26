В США могут создать представительство РАН

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Руководство Российской академии наук в декабре поедет в Вашингтон, чтобы обсудить создание в США представительства РАН, заявил президент РАН Александр Сергеев.

Глава РАН в понедельник провел встречу с ведущими мировыми учеными — иностранными членами Российской академии наук в Москве в рамках международного форума неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества".

По его словам, в декабре в Вашингтоне состоится его "встреча с представителями Национальной академии наук США". "Будем обсуждать вопрос о создании в США представительства Российской академии наук", — пояснил Сергеев.

В стратегии научно-технологического развития России записано, что международные контакты должны стать одним из дипломатических инструментов РФ.

Ранее Сергеев не раз подчеркивал, что развитие научных контактов российских ученых с партнерами из других стран должно показать, что в условиях непростой геополитической ситуации научная дипломатия действует.