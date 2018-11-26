Ученые раскрыли необычную связь между астмой и ожирением

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Лишний вес резко повышает шансы ребенка заполучить астму или другие аутоиммунные заболевания — их жертвой становится каждый третий детсадовец или школьник с ожирением, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Pediatrics.

"Детская астма – одна из самых частых болезней среди подрастающего поколения. Она дорого обходится и родителям, и самим пациентам, и системе здравоохранения. Мы показали, что защита детей от ожирения поможет нам резко сократить число астматиков в будущем", — рассказывает Терри Финкель (Terri Finkel), педиатр из Детского госпиталя Немура в Орландо (США).

Астма — это хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющие их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

Эти нарушения в работе иммунных клеток, как сегодня считают ученые, могут развиваться по самым разным причинам – в результате недостаточного контакта людей с микробами и грибками, которые "обучают" иммунитет сигналам "свой-чужой", а также из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением, и различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул.

Финкель и ее коллеги решили проверить, как ожирение и связанные с ними изменения в работе организма влияют на развитие астмы не у взрослых, а у детей. Для этого ученые объединили и проанализировали данные исследований, проводившихся среди американских школьников и ясельников в последние восемь лет.

В общей сложности, в этих исследованиях участвовало свыше 500 тысяч детей в возрасте от двух до 17 лет. Значительная часть из них – около 41 тысячи – страдала от разных форм астмы, а еще 100 тысяч – от ожирения. Сопоставив представителей и той, и другой группы, медики натолкнулись на крайне удивительную закономерность.

Оказалось, что почти каждый третий случай развития астмы был связан с ожирением и воспалениями, которые возникают в легких и других тканях тела при наличии лишнего веса. Соответственно, общее астматиков среди детей выросло на 5-6% только благодаря ожирению, что делает его одним из самых значимых факторов в развитии эпидемии астмы в последние годы.

По этой причине, как подчеркивает Финкель, борьба с детским ожирением поможет не только защитить будущие поколения от гипертонии, диабета и ранней смерти, но и одновременно замедлит распространение этой аутоиммунной болезни легких и других заболеваний с аналогичной природой.