Неандертальцы умели торговать, выяснили российские археологи

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Раскопки в Кабардино-Балкарии помогли археологам понять, что племена неандертальцев, живших на Кавказе примерно 70 тысяч лет назад, взаимодействовали друг с другом и обменивались товарами через очень длинные торговые цепочки. Их выводы были представлены в Journal of Archaeological Science: Reports.

"Мы показали, что неандертальцы из разных регионов Кавказа в древности были связаны между собой. Это будет интересно не только авторам учебников, лекторам и преподавателям в университетах и школах, но и тем людям, которые занимаются оформлением выставок в музеях", – рассказывает Екатерина Дороничева из АНО "Лаборатория доистории" в Санкт-Петербурге, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

За последние годы ученые многое узнали о жизни Европы и других уголков мира в каменном веке, когда письменность еще не была изобретена, благодаря открытию методик извлечения ДНК из останков людей и животных, и своеобразному "слиянию" химии, физики и археологии.

К примеру, недавно археологи выяснили, анализируя орудия труда с острова Пасхи, стоянок древних индейцев в Перу и пещеры Бломбос в ЮАР, что племена древних людей поддерживали постоянные "деловые отношения" с соседями. Оказалось, что они транспортировали ценные товары, в том числе медь, вулканическое стекло или качественный камень для орудий труда на сотни и даже тысячи километров.

Дороничева и ее коллеги выяснили, что подобные "торговые сети" существовали и среди неандертальцев, изучая орудия труда и "клады" из обсидиана, найденные в окрестностях села Заюково на севере Кабардино-Балкарии.

© Ekaterina V. Doronicheva et al. / Journal of Archaeological Science: Reports 2018 Месторождение обсидиана в Заюково (Баксан). А – обсидиан в горных породах, образовавшихся при извержении; B, C – обсидиановые валуны («бомбы»), различающиеся по цвету и форме © Ekaterina V. Doronicheva et al. / Journal of Archaeological Science: Reports 2018 Месторождение обсидиана в Заюково (Баксан). А – обсидиан в горных породах, образовавшихся при извержении; B, C – обсидиановые валуны («бомбы»), различающиеся по цвету и форме

Залежи обсидиана встречаются достаточно редко и происхождение практически каждого куска такого стекла можно легко определить по его химическому и изотопному составу, чем и воспользовались российские археологи, уже находившие подобные артефакты в других уголках Кавказа, где раньше жили неандертальцы во времена среднего палеолита, около 70 тысяч лет назад.

Проанализировав каждый образец обсидиана подобным образом, ученые сопоставили их между собой, пытаясь понять, были ли первые аборигены Европы менее или более общительными, чем их "конкуренты"-кроманьонцы.

Оказалось, что многие артефакты обладали почти идентичным изотопным и химическом составом, что говорит об их общем происхождении. Это говорит о том, что вулканическое стекло было столь же ценным ресурсом для неандертальцев, как и для наших предков.

Древние люди, по словам археологов, добывали его в центральных регионах Кавказа, откуда он распространялся на северо-восток и в другие уголки гор, удаленные от этих "шахт" на очень внушительные расстояния – 250-450 километров. Как отмечают Дороничева и ее коллеги, кусочки вулканического стекла, добытого в Заюково, были найдены в окрестностях Краснодара, Сочи и различных стоянок древних людей в Адыгее.

Что интересно, неандертальцы, жившие в этих уголках Кавказа, явно принадлежали к разным культурным группам. Как это влияло на их "торговые отношения" и как им удавалось их поддерживать – пока не понятно. Петербургские ученые и их зарубежные коллеги, чью работу поддерживал Российский научный фонд, планируют найти ответ на этот вопрос в ходе последующих раскопок.



