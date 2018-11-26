Китайский ученый заявил, что впервые в истории изменил ДНК человека

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ученый из Китая Хэ Цзянькуй утверждает, что он участвовал в первом в истории человечества изменении ДНК эмбриона, сообщает The Telegraph.

По данным издания, ученый изменил эмбрионы семи пар во время репродуктивного лечения. К настоящему моменту лишь одна беременность принесла результаты, две девочки-двойняшки родились в ноябре с измененным ДНК, утверждает ученый. По его словам, его целью было не вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а попытаться привить способность, которая у обычных людей не встречается, а именно противостоять заражению ВИЧ и СПИД.

"Общество само решит, что делать потом", — приводит слова ученого издание.

Газета отмечает, что в эксперименте ученого все отцы имели ВИЧ, в то время как матери были здоровы. Ученый добавил, что при эффективном лечении ВИЧ заболевание может сдерживаться и не инфицировать ребенка. Однако эксперимент ученого направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения в будущем.

Как сообщает издание, данные его исследований еще не опубликованы в научных изданиях для проверки другими учеными.