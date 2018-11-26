Разработанное в России искусственное сердце успешно прошло первые испытания

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки
НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Разработанное в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина искусственное сердце на основе дискового насоса успешно прошло первые эксперименты на мини-пигах, сообщил РИА Новости в понедельник представитель учреждения.
В клинике пояснили, что специалисты вышли на этап доклинических испытаний, в ходе которых прошли первые "острые" эксперименты на крупных лабораторных животных — мини-пигах, которые показали хорошую перспективу для разработки.
"Шестичасовое наблюдение за животными, продемонстрировало, что устройство не оказывает разрушительного влияния на кровь, работает с хорошей стабильной производительностью, не способствует образованию тромбов. Это создает предпосылки для внедрения прибора в медицинскую практику", — рассказал представитель учреждения.
В Центре отметили, что сейчас перед исследовательской группой стоит задача доработать конструкцию насоса. В частности, необходимо уменьшить сопротивление в подшипниках скольжения. "Сейчас температура функционирующего насоса без теплоотведения достигает 42 градусов Цельсия. Исследователи планируют уменьшить ее еще на два градуса, чтобы прибор можно было имплантировать пациентам, не опасаясь негативных последствий (ожога окружающих тканей или нарушений свертываемости крови)", — пояснил собеседник агентства.
Российское дисковое искусственное сердце пять лет назад начали разрабатывать специалисты Центра имени Е.Н. Мешалкина совместно с Институтом теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича СО РАН на основе насоса, ранее применявшегося в космосе. Дисковое сердце представляет собой насос диаметром четыре сантиметра и высотой два сантиметра: пакет дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 миллиметра. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. При этом мотор должен работать долго и не греться. Прибор предназначен для случаев, когда пациенты нуждаются в пересадке сердца и имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.