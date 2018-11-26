Разработанное в России искусственное сердце успешно прошло первые испытания

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Разработанное в новосибирском Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина искусственное сердце на основе дискового насоса успешно прошло первые эксперименты на мини-пигах, сообщил РИА Новости в понедельник представитель учреждения.

В клинике пояснили, что специалисты вышли на этап доклинических испытаний, в ходе которых прошли первые "острые" эксперименты на крупных лабораторных животных — мини-пигах, которые показали хорошую перспективу для разработки.

"Шестичасовое наблюдение за животными, продемонстрировало, что устройство не оказывает разрушительного влияния на кровь, работает с хорошей стабильной производительностью, не способствует образованию тромбов. Это создает предпосылки для внедрения прибора в медицинскую практику", — рассказал представитель учреждения.

В Центре отметили, что сейчас перед исследовательской группой стоит задача доработать конструкцию насоса. В частности, необходимо уменьшить сопротивление в подшипниках скольжения. "Сейчас температура функционирующего насоса без теплоотведения достигает 42 градусов Цельсия. Исследователи планируют уменьшить ее еще на два градуса, чтобы прибор можно было имплантировать пациентам, не опасаясь негативных последствий (ожога окружающих тканей или нарушений свертываемости крови)", — пояснил собеседник агентства.

Российское дисковое искусственное сердце пять лет назад начали разрабатывать специалисты Центра имени Е.Н. Мешалкина совместно с Институтом теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича СО РАН на основе насоса, ранее применявшегося в космосе. Дисковое сердце представляет собой насос диаметром четыре сантиметра и высотой два сантиметра: пакет дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 миллиметра. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. При этом мотор должен работать долго и не греться. Прибор предназначен для случаев, когда пациенты нуждаются в пересадке сердца и имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции.