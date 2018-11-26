В Москве открывается форум ЮНЕСКО "Наука на благо человечества"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Десятый международный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества" открывается в Москве. Один из чего участников, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что мероприятие послужит разрядке искусственно созданных точек напряжения в международных отношениях.

Форум, организованный секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России, пройдет в Москве 26-27 ноября. Участие в нем примут глава российского МИД Сергей Лавров, заместитель гендиректора ЮНЕСКО Син Цюй, президент Российской академии наук Александр Сергеев, Слуцкий и более 300 выдающихся ученых из более чем 50 стран и 30 университетов.

"Думаю, что проведение форума и его итоги, безусловно, послужат разрядке искусственно созданных точек напряжения в международных отношениях. Сотрудничество и взаимодействие между учеными, уверен, станет фактором позитивной обратной связи для того, чтобы и многие политики пришли к здравому смыслу и начали искать мира, а не войны", — сказал Слуцкий журналистам.

Он назвал этот форум знаковым и ключевым, за право его проведения боролись множество стран, но честь выпала России.

"Мы живем в непростое время. Сейчас создается мировая архитектура нового века, которая во имя людей должна быть стабильной, равновесной и безопасной. В этих целях необходимо работать, в том числе, в плоскости научной дипломатии", — заключил депутат.