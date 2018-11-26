Зонд НАСА InSight в понедельник прибудет на Марс

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Стартовавший в мае с Земли американский исследовательский зонд InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) совершит посадку на Марс в понедельник, чтобы бурить поверхность и "слушать пульс" Огненной планеты, НАСА планирует вести прямую трансляцию события.
Зонд InSight, совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, также будет вести бурение Марса и другие эксперименты, которые позволят узнать больше о его формировании и развитии. В НАСА надеются, что рассчитанная на два года миссия по изучению внутренних слоев Марса позволит больше узнать о строении и формировании Красной планеты.
Первый сигнал на Землю, который будет свидетельствовать о том, что InSight успешно "пережил" встречу с марсианской поверхностью, ожидается в 23.01 мск. В НАСА рассчитывают, что к вечеру создатели получат подтверждение об успешном развертывании солнечных батарей зонда, а в течение первых суток аппарат отправит на Землю первый снимок Марса.
Помимо специалистов миссии следить за посадкой запущенного с Земли в начале мая зонда смогут все желающие. Для этого НАСА организует прямую трансляцию из центра управления полетов в лаборатории реактивного движения в Калифорнии, увидеть ее можно будет в интернете, а также на 80 площадках в США и за их пределами. Трансляцию НАСА посадки зонда, в частности, планируют вывести на экран на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Помимо научных инструментов аппарат доставит на Марс микрочипы с именами более 2,4 миллиона жителей Земли, в том числе более 60 тысяч россиян. Имена принявших участие в марсианской акции НАСА отпечатаны на силиконовом микрочипе.