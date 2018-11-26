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Зонд НАСА InSight в понедельник прибудет на Марс

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© Фото : JPL/NASAЗонд InSight на поверхности МарсаЗонд InSight на поверхности Марса
© Фото : JPL/NASA
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Стартовавший в мае с Земли американский исследовательский зонд InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) совершит посадку на Марс в понедельник, чтобы бурить поверхность и "слушать пульс" Огненной планеты, НАСА планирует вести прямую трансляцию события.

Зонд Parker Solar Probe в представлении художника
© Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Зонд НАСА передал на Землю первый после сближения с Солнцем сигнал
Главная задача апппарата InSight — установка на Марсе сейсмографа (SEIS, the Seismic Experiment for Interior Structure) для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов. В НАСА отмечают, что инструмент SEIS станет первым за последние 40 лет сейсмографом, который как стетоскоп врача будет слушать сердцебиение Марса. В последний раз сейсмограф был на планете в ходе программы марсианских станций "Викинг", запущенных в середине 1970-х годов.

Зонд InSight, совместный проект НАСА и Европейского космического агентства, также будет вести бурение Марса и другие эксперименты, которые позволят узнать больше о его формировании и развитии. В НАСА надеются, что рассчитанная на два года миссия по изучению внутренних слоев Марса позволит больше узнать о строении и формировании Красной планеты.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По расчетам создателей, аппарат должен сесть на поверхность Марса в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в автоматическом режиме. Как анонсируют в НАСА, весь процесс должен занять "меньше времени, чем понадобится землянам, чтобы сварить яйцо в крутую". Посадка начнется в 14.40 по времени восточного побережья США (22.40 мск) в понедельник, когда зонд отделится от несущего его аппарата, еще через семь минут (в 22.47 мск) он войдет в атмосферу Марса, а в 22.51 мск выпустит тормозящий его при посадке парашют. Зонд, надеются создатели, коснется Огненной планеты в 22.54 мск.

Первый сигнал на Землю, который будет свидетельствовать о том, что InSight успешно "пережил" встречу с марсианской поверхностью, ожидается в 23.01 мск. В НАСА рассчитывают, что к вечеру создатели получат подтверждение об успешном развертывании солнечных батарей зонда, а в течение первых суток аппарат отправит на Землю первый снимок Марса.

Иллюстрация, показывающая космический аппарат Dawn сближающийся с планетой Церцера. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
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Следить за ходом посадки зонда специалисты буту как с помощью сигналов с уже работающих на орбите Марса аппаратов, так и благодаря летящим вслед за ним паре кубсатов MarCO. Близнецы, которые созданы специально для передачи данных об InSight по мере его сближения и посадки на Марс, станут первыми мини-спутниками, так называемыми кубсатами, свершивший полет на столь удаленное от Земли расстояние.

Помимо специалистов миссии следить за посадкой запущенного с Земли в начале мая зонда смогут все желающие. Для этого НАСА организует прямую трансляцию из центра управления полетов в лаборатории реактивного движения в Калифорнии, увидеть ее можно будет в интернете, а также на 80 площадках в США и за их пределами. Трансляцию НАСА посадки зонда, в частности, планируют вывести на экран на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Помимо научных инструментов аппарат доставит на Марс микрочипы с именами более 2,4 миллиона жителей Земли, в том числе более 60 тысяч россиян. Имена принявших участие в марсианской акции НАСА отпечатаны на силиконовом микрочипе.

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