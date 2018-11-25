"Роскосмосу" необходимо отчитаться за сорванные программы, считает эксперт

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" следует отчитаться перед обществом о тратах в рамках Федеральной космической программы за прошедшие три года и навести финансовый порядок, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в Роскосмосе выявлены самые масштабные нарушения в сфере финансов. В госкорпорации заявили, что изучают претензии Счетной палаты и предпримут необходимые меры против финансовых нарушений.

"Роскосмосу" нужно наводить порядок. Госкорпорации нужно отчитаться перед обществом за те три года, которые действует текущая Федеральная космическая программа. Первый приоритет программы – спутники для народного хозяйства. Из них половина не запущена. Что "Роскосмос" собирается с ними делать? Смотрим второй приоритет – пилотируемая программа. У нас должен на орбите находиться модуль "Наука", а его нет. Научная составляющая – третий приоритет программы, например, запуск четырех аппаратов на Луну. Они перенесены, один из четырех аппаратов отменен. Это простейшие аппараты, которые делают сегодня даже Индия и Китай. Деньги на это идут, а ничего нет", — сказал Моисеев РИА Новости.

По его мнению, вместо того, чтобы контролировать выполнение текущих программ, "Роскосмос" занимается анонсированием амбициозных задач: обещает создать сверхтяжелую ракету, построить базу на Луне, создать орбитальную группировку в составе 640 спутников в рамках проекта "Сфера" при текущей численности всей российской группировки менее 150 аппаратов.

"Если на это будут затрачены бюджетные средства, то они будут не просто заморожены, а просто исчезнут, потому что эти программы в настоящей ситуации нереализуемые. Одна сверхтяжелая ракета стоит столько денег, сколько не наберется за десятки лет. Сначала еще оценили в 1,2 триллиона рублей, потом посчитали по-другому и оказалось, что она стоит 700 миллиардов рублей. Тем не менее, эти программы предлагаются. Это и есть распыление денег", — считает эксперт.

По его словам, "Роскосмос" должен пояснить по чьей вине возникли финансовые проблемы, рассказать о реальном положении дел и выработать меры исправления ситуации.