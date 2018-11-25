"Роскосмосу" необходимо отчитаться за сорванные программы, считает эксперт

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Госкорпорации "Роскосмос" следует отчитаться перед обществом о тратах в рамках Федеральной космической программы за прошедшие три года и навести финансовый порядок, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Роскосмосу" нужно наводить порядок. Госкорпорации нужно отчитаться перед обществом за те три года, которые действует текущая Федеральная космическая программа. Первый приоритет программы – спутники для народного хозяйства. Из них половина не запущена. Что "Роскосмос" собирается с ними делать? Смотрим второй приоритет – пилотируемая программа. У нас должен на орбите находиться модуль "Наука", а его нет. Научная составляющая – третий приоритет программы, например, запуск четырех аппаратов на Луну. Они перенесены, один из четырех аппаратов отменен. Это простейшие аппараты, которые делают сегодня даже Индия и Китай. Деньги на это идут, а ничего нет", — сказал Моисеев РИА Новости.
"Если на это будут затрачены бюджетные средства, то они будут не просто заморожены, а просто исчезнут, потому что эти программы в настоящей ситуации нереализуемые. Одна сверхтяжелая ракета стоит столько денег, сколько не наберется за десятки лет. Сначала еще оценили в 1,2 триллиона рублей, потом посчитали по-другому и оказалось, что она стоит 700 миллиардов рублей. Тем не менее, эти программы предлагаются. Это и есть распыление денег", — считает эксперт.
По его словам, "Роскосмос" должен пояснить по чьей вине возникли финансовые проблемы, рассказать о реальном положении дел и выработать меры исправления ситуации.