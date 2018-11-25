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"Роскосмос" намерен выйти на рынок интернета вещей с проектом "Марафон"

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЛоготип корпорации Роскосмос. Архивное фотоЛоготип корпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Роскосмос планирует для работы на рынке интернета вещей создать новую спутниковую систему "Марафон", которая станет составной частью проекта "Сфера", говорится в презентации госкорпорации, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Фотография Луны, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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Интернет вещей – концепция информационной сети, к которой подключены предметы физического мира, включая бытовые предметы, датчики, различные окружающие человека системы, взаимодействующие между собой без посредничества в лице человека. Примером такой концепции является холодильник, который самостоятельно заказывает продукты в магазине.

Согласно документу Роскосмоса, системообразующим проектом системы "Сфера" наряду со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, системой дистанционного зондирования Земли, спутниковой системой связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ретрансляции "Луч", станет "глобальная система "Марафон". Она будет нацелена на работу на рынке интернета вещей.

В презентации не поясняется, сколько спутников будет насчитывать система и кем они будут произведены. В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию.

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, создание спутниковой системы связи для обслуживания рынка интернета вещей потребует от Роскосмоса предельной концентрации.

"У спутниковой связи есть несколько сегментов. На рынке голосовой спутниковой связи давно и успешно работает Iridium, конкурировать с ними практически невозможно. Широкополосный доступ в интернет займут OneWeb и Starlink. Есть третий сегмент – интернет вещей. Этот сегмент предполагает успех, если предоставление услуг осуществляется по самой низкой цене, потому что перечисленные системы также будут предоставлять такие услуги. Если их и можно победить, то только за счет ценового демпинга, это требует жесточайшей оптимизации бизнес-процессов, технологических процедур, снижения стоимости спутников. На мой взгляд, только частная компания способна на такую жесточайшую организацию работ", — сказал Ионин.

Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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По его словам, такая система должна быть рассчитана на работу во всем мире, а соответственно, для нее важно найти международных партнеров, способных работать на основных потенциальных рынках. Кроме того, важным элементом системы, по словам эксперта, должно стать сотрудничество с мировыми технологичными гигантами, способными выпускать оборудование как для самих спутников, так и абонентские терминалы.

О разработке Роскосмосом глобальной спутниковой системы связи, которая была внесена в проект ФЦП "Цифровая экономика", стало известно в конце прошлого года. В этом мае госкорпорация провела ее презентацию: система должна была иметь 300 спутников. Ее создание требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Система должна была получить наименование "Эфир".

Учебно-боевой самолет Л-39. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Позже во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием "Сфера". "Сфера" — многофункциональная спутниковая система, которая должна состоять уже из 640 спутников, запуск первых из них планируется на 2022 год. В июле Дмитрий Рогозин объявил о том, что для создания системы поручено разработать Федеральную целевую программу. За рубежом создаются аналогичные системы связи, например OneWeb и Starlink.

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