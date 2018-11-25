В "Роскосмосе" прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.

Рогозин ранее заявил, что следует проверить, действительно ли американцы ступали на поверхность Луны. Он отметил, что в настоящее время ни одно государство в мире не имеет возможности реализовать лунную программу в одиночку. В связи с этим, по словам Рогозина, Москва рассчитывает на активное сотрудничество в этой области с коллегами из США.

"Шутка, конечно", — сказал РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса" в ответ на просьбу прокомментировать слова главы госкорпорации.

При этом нашлись энтузиасты, выразившие готовность при поддержке "Роскосмоса" вести поиск следов астронавтов на поверхности естественного спутника Земли.

Космонавт Сергей Рязанский прокомментировал слова Рогозина. По его словам, после высадки астронавтов на Луне должны были остаться следы их пребывания, в частности, остатки посадочных модулей, роверов.

При этом он подчеркнул, что не сомневается в факте высадки американцев на Луну.

Лунная программа

В "Роскосмосе" ранее сообщили о разработке госпрограммы по освоению Луны, где будут прописаны задачи автоматических станций, которые Россия намерена отправить в 2020-х годах. Также документом предусматривается разработка нового корабля и решение проблем, связанных с радиационной безопасностью.

По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка на Луне российских космонавтов будет не ранее 2030 года.

Первый американец ступил на поверхность Луны в 1969 году. Всего на спутнике Земли побывали 12 астронавтов НАСА.