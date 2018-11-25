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Пираньи в Москве-реке? Ученые считают, это возможно

(обновлено: 08:04 25.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМужчина рыбачит на среднем Царицынском пруду в музее-заповеднике Царицыно в МосквеМужчина рыбачит на среднем Царицынском пруду в музее-заповеднике Царицыно в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В реках и водоемах Москвы водятся сотни видов рыб и беспозвоночных, в том числе экзотических — аквариумные гуппи, золотые рыбки, телескопы, красноухие черепахи и даже пираньи. Чужеродная фауна, вытесняющая коренных обитателей, по-настоящему опасна. Грозит ли главной городской реке столицы экологическая катастрофа, — в материале РИА Новости.

Якиманская набережная в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва-река не менялась в последние 12 тысяч лет, выяснили ученые

Цуцик вместо осетра

Москва-река издревле считалась самой рыбной в Центральной России. До создания системы водохранилищ здесь встречались все виды осетровых, елец, подуст, обитающие только в чистых и быстрых водах.

"В последние десятилетия фауну реки существенно пополнили виды-вселенцы: угорь, горчак, чехонь, ротан-головешка, бычок-кругляк и бычок-цуцик, толстолобик.

Постоянно находят более теплолюбивых беспозвоночных животных — моллюска дрейссену, разных рачков, крабов, пресноводных креветок в местах сброса теплых вод ТЭЦ. Не раз в водоемах столицы видели красноухую черепаху, которая успешно зимует. А канадские бобры и ондатры считаются старожилами. Они тут с 1930-х годов", — рассказывает РИА Новости член-корреспондент РАН, заместитель директора Института географии РАН профессор Аркадий Тишков.

В 1970-е в районе Курьяновской станции аэрации обнаружили рыбок-гуппи. Вероятно, аквариумисты смывали их в канализацию, но гуппи не погибли, а расплодились в теплых сточных водах.

© Фото : Paul BentzenСамки рыбок гуппи
© Фото : Paul Bentzen
Самки рыбок гуппи

"В теплое время года в прудах-охладителях ТЭЦ и АЭС можно встретить, помимо гуппи, золотых рыбок, телескопов и других аквариумных обитателей. Да и пиранья в наших водоемах — это вполне реально. Вот только перезимовать ей сложно", — продолжает ученый.

Пример разнообразия окраса среди представителей самцов гуппи одной популяции
© Фото : K.A. Hughes et al.
Ученые выяснили, как рыбки гуппи выбирают самцов

По его словам, климат в столице теплее и суше, чем обычно в этих краях. Москва превращается в лесостепную реку — из более южных регионов вверх по течению мигрируют чужеродные виды. Они переселяются по сети притоков и каналов, на днищах барж, обросших ракушками. Из реки вылавливают карпов, толстолобиков, форель и стерлядь, явно попавших сюда из рыборазводных прудов.

В реке есть даже морские виды, которые выжили в пресной воде благодаря длительному отбору: каспийская тюлька, каспийские и черноморские бычки.

"Разговоры о том, что в уловы рыбаков попадают тиляпия, креветки, голубой рак, не стоит принимать за байки", — уточняет профессор.

По его сведениям, обмен водными обитателями с другими регионами в московских реках сейчас на максимуме.

© Фото : со страницы Ларисы Койновой в социальной сети "ВКонтакте"Южно-американскую пиранью выловил рыбак в Кузбассе
© Фото : со страницы Ларисы Койновой в социальной сети "ВКонтакте"
Южно-американскую пиранью выловил рыбак в Кузбассе

Последствия инвазии

В реке Москве обитают сотни видов беспозвоночных и около тридцати пяти аборигенных видов рыб, среди которых преобладают плотва, лещ и окунь. Чужеродная фауна из других регионов для них небезопасна.

"Как и везде на суше и в морях, вселенцы — это экологическая бомба замедленного действия. В естественных водоемах они вытесняют аборигенных рыб и снижают ценность водоема для отдыха, а также любительского и промышленного рыболовства. Растение "канадская элодея" варварски оккупировала мелководные пруды, озера и реки Европейской России, изменив характер флоры и фауны.

Борщевик
CC0 / MabelAmber /
"Сбежавший экспонат". Растения-иностранцы угрожают Москве и окрестностям

Ротан-головешка с Дальнего Востока серьезно ограничил развитие местных видов рыб — карася, плотвы, окуня, поедая их икру и молодь", — приводит примеры Аркадий Тишков.

Чужеродные виды, будь то хищники или объекты питания, существенно меняют пищевые цепочки в Москве-реке, распространяют новых паразитов, болезни. Человеку, по большому счету, там некого опасаться, но стоит иметь в виду, что есть несколько ядовитых видов, например, лягушка желтобрюхая жерлянка. Выделяемый ею секрет раздражает кожу рук, слизистую носа. Она появилась в реке, скорее всего, благодаря любителям содержать дома экзотических амфибий.

А уж употреблять в пищу самим и скармливать домашним питомцам выловленную в черте города и ниже по течению рыбу категорически нельзя. В воде много токсинов, включая соединения тяжелых металлов. Все это накапливается в рыбе.

Аркадий Тишков отмечает важность изучения чужеродных видов в реках мегаполиса. Сейчас вода становится чище, туда возвращается аборигенная фауна. В то же время необходимо знать последствия от инвазии чужаков: приживутся ли там пираньи и пресноводные креветки?

"Все это происходит на фоне высокой загрязненности воды, выявления генетических аномалий, уродств, химер. Ежегодно вылавливаются экземпляры рыб с разными физическими отклонениями, включая окраску. Только ли загрязнение тому причиной? Может, срабатывают и другие факторы? Например, гибридизация, новый генетический материал от инвазийных видов. Эти вопросы требуют дополнительных исследований", — заключает ученый.

CC0 / Bj.schoenmakers / Дрейссена речная (Мидия-зебра)
CC0 / Bj.schoenmakers /
Дрейссена речная (Мидия-зебра)
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