Роскосмос опубликовал кадры сборки ступеней ракеты "Союз-ФГ"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскосмос опубликовал видеозапись сборки первой и второй ступени ракеты "Союз-ФГ" перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-11", кадры выложены в аккаунте госкорпорации в сети микроблогов Twitter.

Именно брак при этой операции привел 11 октября к аварии ракеты. Экипаж корабля "Союз МС-10" не пострадал и вернулся на Землю через 20 минут после начала полета.

"На Байконуре проведена работа по сборке "пакета" (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя "Союз-ФГ", предназначенной для вывода на орбиту корабля "Союз МС-11", — отмечают в "Роскосмосе".

Перед запуском 11 октября при сборке погнули шток датчика одной из боковых ступеней. Он сработал неправильно, в результате не открылось сопло увода блока. Боковая ступень сначала скользила по второй ступени, а потом вскрыла бак окислителя.

На видео, которое Роскосмос выложил в пятницу, показано, как рабочие пристыковывают все четыре боковых блока к центральному. Можно также видеть несколько человек, наблюдающих за процессом.

#СоюзМС11: на Байконуре проведена работа по сборке "пакета" (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя "Союз-ФГ", предназначенной для вывода на орбиту корабля "Союз МС-11".



Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" запланирован на 3 декабря pic.twitter.com/yPEMEQCmP4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 23 ноября 2018 г.

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