В "американских Помпеях" впервые обнаружили останки человека

Археологи обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре

Археологи обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Археологи впервые обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре, которое было погребено под слоем пепла в результате извержения вулкана 1400 лет назад, сообщает местная газета Pagina.

Как сообщили в министерстве культуры Сальвадора в четверг, в ходе раскопок был обнаружен скелет человека. Согласно заявлению, человеческие останки обнаружены на данном археологическом объекте впервые более чем за 40 лет раскопок.

​"Несколько дней назад была обнаружена яма, где находились органические останки и кости, после расчистки было установлено, что это могила человека, который, предположительно, жил в поселении, но умер не в результате извержения", — приводит издание слова археолога Мишель Толедо, которая руководит раскопками. По ее словам, захоронение, относится к Позднему классическому периоду (600-900 годы н. э.). Рядом со скелетом также был обнаружен нож из обсидиана, который плохо сохранился.

"Возможно, это захоронение находилось под каким-то строением, которое было снесено бульдозером", — заявила Толедо.

© Фото : Ministerio de Cultura El Salvador Археологи обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре © Фото : Ministerio de Cultura El Salvador Археологи обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре

Как пишет издание, министерство культуры Сальвадора приняло решение продлить раскопки на месте поселения Хойя-де-Серен до начала декабря.

Археологический объект Хойя-де-Серен в Сальвадоре называют американскими Помпеями. В результате извержения вулкана Лома-Кальдера около 600 года н. э. сельское поселение майя было погребено под слоем пепла. Пепел позволил сохранить остатки поселения в хорошем состоянии, что помогает получить представление о повседневной жизни народа майя. Хойя-де-Серен был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.