В глазах людей нашли смертельно опасные белки-прионы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили способность опасных белков-прионов, вызывающих ряд смертельных нейродегенеративных заболеваний, накапливаться в глазах человека, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.

Как бактерии или вирусы, эти таинственные патогены распространяются внутри мозга подобно смертельной инфекции, заставляя здоровые белки принимать болезненные формы, отмечают специалисты.

Существует несколько способов заражения прионными заболеваниями, указывают ученые. Некоторые формы этих заболеваний являются наследственными, однако ими также можно заразиться, употребляя несвежее мясо. Кроме того, инфекция может быть занесена в организм во время различных операций.

Другой причиной заражения прионами является операция по пересадке роговицы от умерших доноров, у которых не была диагностирована болезнь Крейтцфельдта-Якоба — наиболее распространенная прионная болезнь, указывают медики.

Анализ подобных случаев показал, что инфекционные прионы могут "скрываться" в глазах людей, однако до сих пор масштабы данного явления оставались в значительной степени неизвестными, отмечают специалисты.

Исследователи предполагают, что прионы попадают в глаз из мозга по зрительному нерву, однако при этом допускают и вероятность обратной ситуации, когда при пересадке зараженной роговицы или при использовании нестерилизованного хирургического инструмента инфекция проникает в мозг.

Следующим шагом в изучении этого явления должна стать разработка диагностических тестов, при помощи которых, путем анализа слез пациентов с прионными заболеваниями, можно будет определить наличие опасных патогенов в организме, заключили ученые.

Прионы — особый класс инфекционных агентов, представляющих собой белки с аномальной структурой.

Эти белки вызывают заболевания — трансмиссивные губчатые энцефалопатии (ТГЭ) у различных млекопитающих, в том числе губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота ("коровье бешенство").

Все известные у человека прионные заболевания поражают головной мозг и другие нервные ткани организма, в настоящее время они являются неизлечимыми и смертельными.