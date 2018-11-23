Переживших кому хотят реабилитировать с помощью VR-костюма

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя — РИА Новости. Центр Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям, виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностям Дальневосточного федерального университета на выигранный грант на развитие приоритетной программы НТИ создаст программу для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, получивших травмы спины и людей с двигательными нарушениями, а также для больных, находившихся в коме, сообщает вуз.

Центру НТИ по VR/AR объединил усилия Медицинского центра ДВФУ и разработчиков костюма с тактильной обратной связью Teslasiut из Минска. Teslasuit — это "умный" костюм, который позволяет полностью погрузиться в виртуальную реальность, его работа основана на принципе электростимуляции. Разработчики уверены, что в перспективе костюм сможет определять чувства человека по разности электрических потенциалов на поверхности кожи.

"Я вижу перспективы этого костюма в новом формате реабилитации пациентов, перенесших инсульт, спинальную травму, пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями. Кроме того, костюм можно использовать на пациентах, у которых возник вегетативный или апаллический синдром (бодрствующая кома)" — сказал главный нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

По его словам, для этого на человека надо надеть костюм и стимулировать его мышечную активность. Так можно предупредить атрофию мышц во время комы. В случае с пациентами, перенесшими инсульт, можно обеспечить миостимуляцию с обратной связью, чтобы помочь человеку восстановить утраченные им функции движения.