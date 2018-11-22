МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Группа фотографов из Швеции запечатлела на одном снимке лунную радугу и северное сияние. Необычный кадр опубликован в группе в Facebook.

Фотография была сделана в небе над сельским поселением Абиску. По словам очевидцев, заснять оба этих явления одновременно — поистине "исключительно" и "невероятно".

"Это был действительно уникальный опыт, учитывая, что я фотографирую северное сияние каждую зиму последние десять лет", — рассказал журналистам портала Lonely Planet Чед Блэкли.

Лунная радуга — довольно редкое явление. Она бывает видна при фазе, близкой к полнолунию. При этом естественный спутник Земли должен находиться на сравнительно небольшой высоте. Кроме того, для формирования лунной радуги необходима высокая влажность.