Палеонтологи открыли древнейшего предка человека размером со слона

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ученые нашли на территории Польши крайне необычные останки дицинодонта, древнейшего "прямого" предка людей и всех других млекопитающих, указавшие на то, что эти животные не уступали по размерам слонам и динозаврам. Описание окаменелости было представлено в журнале Science.

"Это просто эпохальное открытие, которое случается раз в жизни. Обнаружение "лисовиции" радикально меняет наши представления об истории эволюции поздних дицинодонтов, ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода. Теперь мы пытаемся понять, что заставило их достичь тех же гигантских размеров, как и динозавров", — рассказывает Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии ПАН в Варшаве (Польша).

Первые млекопитающие появились на нашей планете примерно 220-225 миллионов лет назад, ближе к концу триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. После своего появления, древние теплокровные животные очень быстро распространились по всей Земле.

Большинство ученых считает, что первые примитивные представители нашего класса были относительно небольшими по размерам и массе. Судя по структуре их зубов, они питались однообразной диетой, в основном насекомыми. Основной бум их эволюции начался только после того, как вымерли динозавры, не позволявшие им занять новые экологические ниши.

Сулей и его коллега Гжегож Недзведский (Grzegorz Niedzwiedzki) выяснили, что это было не так, проводя раскопки на юге Польши, в окрестностях деревни Лисовице. Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 210 миллионов лет назад, в конце Триасового периода, через несколько десятков миллионов лет после Пермского вымирания, уничтожившего большинство крупных звероящеров.

За последние десять лет польские ученые нашли в Лисовице свыше тысячи костей и других окаменелостей в окрестностях этой деревни, большая часть которых принадлежала примитивным динозаврам, крокодилам и разным мелким родичам древних млекопитающих.

© Фото : Grzegorz Niedzwiedzki Останки лисовиции, древнейшего «млекопитающего» размером со слона © Фото : Grzegorz Niedzwiedzki Останки лисовиции, древнейшего «млекопитающего» размером со слона

Когда Сулей и его коллеги начали анализировать эти останки, они обнаружили, что часть из них принадлежала не динозаврам, а рекордно крупному дицинодонту, чья длина составляла примерно 4,5 метра, высота – 2,6 метра, а масса приближалась к девяти тоннам. Это существо было почти в два раза больше, чем любой другой звероящер или родич млекопитающих, и не уступало по размерам африканским слонам.

Ученые назвали его "лисовицией Боянуса" в честь деревни, где были найдены останки этого гиганта, а также Людвига Боянуса, немецкого зоолога и члена Петербургской академии наук, жившего долгое время в имперской Вильне, современном Вильнюсе.

Как и остальные дицинодонты, этот гигант был, скорее всего, травоядным существом. Скорость его роста, если судить по структуре костей, была такой же быстрой, как у современных млекопитающих и динозавров, что говорит в пользу его теплокровности.

Что интересно, сравнение различных костей лисовиции и современных ему четвероногих травоядных динозавров показывает, что они обладали примерно схожими размерами и массой. Если это действительно так, то, как отмечает Сулей, возникает вопрос. Как они сосуществовали друг с другом и что заставило первых исчезнуть, а вторых – стать доминирующими существами на Земле в последующие 150 миллионов лет?