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Палеонтологи открыли древнейшего предка человека размером со слона

(обновлено: 22:01 22.11.2018)
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© Karolina Suchan-OkulskaТак художник представил себе лисовициюТак художник представил себе лисовицию
© Karolina Suchan-Okulska
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ученые нашли на территории Польши крайне необычные останки дицинодонта, древнейшего "прямого" предка людей и всех других млекопитающих, указавшие на то, что эти животные не уступали по размерам слонам и динозаврам. Описание окаменелости было представлено в журнале Science.

Так художник представил себе «горыныча» в древних лесах Пермского периода
© Matt Celeskey
Палеонтологи нашли останки яйцекладущего "прадеда" млекопитающих
"Это просто эпохальное открытие, которое случается раз в жизни. Обнаружение "лисовиции" радикально меняет наши представления об истории эволюции поздних дицинодонтов, ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода. Теперь мы пытаемся понять, что заставило их достичь тех же гигантских размеров, как и динозавров", — рассказывает Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии ПАН в Варшаве (Польша).

Первые млекопитающие появились на нашей планете примерно 220-225 миллионов лет назад, ближе к концу триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. После своего появления, древние теплокровные животные очень быстро распространились по всей Земле.

Большинство ученых считает, что первые примитивные представители нашего класса были относительно небольшими по размерам и массе. Судя по структуре их зубов, они питались однообразной диетой, в основном насекомыми. Основной бум их эволюции начался только после того, как вымерли динозавры, не позволявшие им занять новые экологические ниши. 

Так художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назад
© Dr Mark Witton, palaeo-artist, University of Portsmouth
Ученые выяснили, что ели предки людей во времена динозавров

Сулей и его коллега Гжегож Недзведский (Grzegorz Niedzwiedzki) выяснили, что это было не так, проводя раскопки на юге Польши, в окрестностях деревни Лисовице. Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 210 миллионов лет назад, в конце Триасового периода, через несколько десятков миллионов лет после Пермского вымирания, уничтожившего большинство крупных звероящеров.

За последние десять лет польские ученые нашли в Лисовице свыше тысячи костей и других окаменелостей в окрестностях этой деревни, большая часть которых принадлежала примитивным динозаврам, крокодилам и разным мелким родичам древних млекопитающих.

© Фото : Grzegorz NiedzwiedzkiОстанки лисовиции, древнейшего «млекопитающего» размером со слона
© Фото : Grzegorz Niedzwiedzki
Останки лисовиции, древнейшего «млекопитающего» размером со слона

Когда Сулей и его коллеги начали анализировать эти останки, они обнаружили, что часть из них принадлежала не динозаврам, а рекордно крупному дицинодонту, чья длина составляла примерно 4,5 метра, высота – 2,6 метра, а масса приближалась к девяти тоннам. Это существо было почти в два раза больше, чем любой другой звероящер или родич млекопитающих, и не уступало по размерам африканским слонам. 

Ученые назвали его "лисовицией Боянуса" в честь деревни, где были найдены останки этого гиганта, а также Людвига Боянуса, немецкого зоолога и члена Петербургской академии наук, жившего долгое время в имперской Вильне, современном Вильнюсе.

Saccorhytus, древнейший предок человека и всех позвоночных животных
© S Conway Morris / Jian Han
Древнейший предок людей оказался похожим на зубастый "мешок"

Как и остальные дицинодонты, этот гигант был, скорее всего, травоядным существом. Скорость его роста, если судить по структуре костей, была такой же быстрой, как у современных млекопитающих и динозавров, что говорит в пользу его теплокровности.

Что интересно, сравнение различных костей лисовиции и современных ему четвероногих травоядных динозавров показывает, что они обладали примерно схожими размерами и массой. Если это действительно так, то, как отмечает Сулей, возникает вопрос. Как они сосуществовали друг с другом и что заставило первых исчезнуть, а вторых – стать доминирующими существами на Земле в последующие 150 миллионов лет?

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