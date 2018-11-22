Новую ракету "Союз-5" предложили переименовать в "Иртыш", сообщил источник

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российскую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" планируется переименовать в честь реки Иртыш, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

В 2016 году, занимая пост вице-премьера, Дмитрий Рогозин заявил, что разгонные блоки получат имена рек европейской части России, а ракеты-носители будут названы в честь водных артерий Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в честь реки Ангара названо семейство одноименных ракет. В честь Волги назван разгонный блок для ракеты "Союз-2", а работа над разгонным блоком для "Ангары" ведется под названием "Двина".

"Рассматривается возможность переименования ракеты-носителя "Союз-5" в честь реки Иртыш. Необходимые документы по переименованию подготовлены, но пока не подписаны", — сообщил один из собеседников агентства.

Второй источник подтвердил эту информацию. В то же время в пресс-службе Роскосмоса не смогли подтвердить информацию, сказав, что не располагают такими данными.

Это уже четвертое наименование для новой российской ракеты. Действующей Федеральной космической программой на 2016-2025 годы предусмотрена опытно-конструкторская работа "Феникс" по созданию отечественной замены собираемой на Украине ракете "Зенит". До 2017 года новая ракета носила название в честь этой работы – "Феникс". В 2016 году стало известно, что версия ракеты для пусков с космодрома Байконур будет называться "Сункар" ("Сокол" — по-казахски). В 2017 году ракета "Феникс" была переименована в ракету "Союз-5". При этом на базе этого носителя коммерческая компания S7 Space планирует создать свою многоразовую модификацию "Союз-5SL" (Sea Launch) или "Союз-7".

Иртыш – река, протекающая в Китае, Казахстане и России, главный приток реки Обь. Иртыш – самая длинная река-приток в мире.