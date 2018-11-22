Рогозин возглавил совет директоров опорного для "Роскосмоса" банка

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин избран председателем совета директоров опорного банка ракетно-космической отрасли — Фондсервисбанка, сообщается на сайте госкорпорации.
"По итогам заседания председателем совета директоров избран генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Корпоративным секретарем избрана Наталья Румянцева. На заседании также утвержден персональный состав и руководители трех комитетов совета: по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бывшее руководство банка подозревается в хищении средств. Следствие вменяет бывшему президенту Фондсервисбанка Александру Воловнику организацию преступного сообщества, похитившего деньги со счета "Роскосмоса".
Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 года, специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур.