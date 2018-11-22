"Сколтех" и вузы из США договорились о коммерциализации геномного редактора

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий и два ведущих американских научных центра, Броадовский институт и университет Ратгерса, договорились о совместном изучении, коммерческом продвижении и использовании двух новых версий геномного редактора CRISPR. Об этом сообщает пресс-служба "Сколтеха".

"Возможность сотрудничества с Ратгерским университетом, Институтом Броуда и другими партнерами ‒ большая гордость для Сколтеха. Вместе мы создаем коммерчески жизнеспособную технологию, способную приносить пользу человечеству. Мы очень надеемся на дальнейшее развитие этих отношений", — заявил академик Александр Кулешов, ректор "Сколтеха".

Геномный редактор CRISPR/Cas9, названный главным научным прорывом 2015 года, был открыт гарвардским ученым Фэнем Чжаном (Feng Zhang) и рядом других молекулярных биологов примерно четыре года назад, и с тех пор он пережил несколько модернизаций, которые позволяют ученым использовать его для редактирования генома со стопроцентной точностью.

На самом деле, CRISPR/Cas9, как и многие другие вещи, "изобрел" не человек, а природа — изначально данная система развилась внутри бактерий сотни миллионов лет назад для защиты от ретровирусов. Он состоит из двух компонентов — "библиотеки" образцов генетического кода вирусов (CRISPR), и фермента Cas9, ищущего подобные последовательности в ДНК бактерии и удаляющего их при необходимости.

Сегодня ученые целенаправленно ищут другие версии этой системы в бактериях, пытаясь повысить точность редактирования генома, с которой у первой версии CRISPR/Cas9 были проблемы, и найти новые применения для них.

Два года назад Констнтин Северинов и его коллеги по "Сколтеху" и университету Ратгерса создали специальную программу, которая ищет аналоги Cas9 и похожие на нее молекулы в генетических банках данных, где хранятся расшифрованные геномы бактерий.

Российским ученым улыбнулась удача – они открыли крайне необычный белок C2c2, способный распознавать и уничтожать не вирусную ДНК, а РНК, и нашли намеки на существование целого семейства подобных ферментов, изучая геном микроба Leptotrichia shahii – заурядной бактерии, живущей в нашей ротовой полости.

Чуть раньше ученые из Броадовского института, объединяющего усилия молекулярных биологов из Гарварда и MIT, открыли еще одну подобную молекулу, получившую имя C2c1. Эти вещества, как сегодня предполагают ученые, могут стать основой для технологий, позволяющих "программировать" поведение клеток, не меняя при этом их ДНК.

Представители трех американских вузов и "Сколтеха" решили объединить свои усилия и заключить соглашение, которое позволит им совместно развивать технологии на базе этих двух вариантов CRISPR-систем, и совместно продвигать их коммерческие версии в будущем.

"Данная технология может стать основой для прорывных решений, направленных на улучшение здоровья людей в целом. Мы гордимся тем, что, сотрудничая со "Сколтехом" и другими партнерами, мы сможем открыто делиться нашими разработками с мировым научным сообществом", ‒ заявил Исси Роузен (Issi Rosen), директор по развитию бизнеса Броадовского института (США).

Как отметил Дэвид Кимболл, вице-президент университета Ратгерса, коллаборация с российскими партнерами позволит его вузу "решить задачи по лечению многих болезней и улучшению здоровья человечества".



