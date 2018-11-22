ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Сколтех" и вузы из США договорились о коммерциализации геномного редактора

01753
© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий и два ведущих американских научных центра, Броадовский институт и университет Ратгерса, договорились о совместном изучении, коммерческом продвижении и использовании двух новых версий геномного редактора CRISPR. Об этом сообщает пресс-служба "Сколтеха".

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Редактор генома CRISPR: технология, которая изменит медицину
"Возможность сотрудничества с Ратгерским университетом, Институтом Броуда и другими партнерами ‒ большая гордость для Сколтеха. Вместе мы создаем коммерчески жизнеспособную технологию, способную приносить пользу человечеству. Мы очень надеемся на дальнейшее развитие этих отношений", — заявил академик Александр Кулешов, ректор "Сколтеха".

Геномный редактор CRISPR/Cas9, названный главным научным прорывом 2015 года, был открыт гарвардским ученым Фэнем Чжаном (Feng Zhang) и рядом других молекулярных биологов примерно четыре года назад, и с тех пор он пережил несколько модернизаций, которые позволяют ученым использовать его для редактирования генома со стопроцентной точностью.

На самом деле, CRISPR/Cas9, как и многие другие вещи, "изобрел" не человек, а природа — изначально данная система развилась внутри бактерий сотни миллионов лет назад для защиты от ретровирусов. Он состоит из двух компонентов —  "библиотеки" образцов генетического кода вирусов (CRISPR), и фермента Cas9, ищущего подобные последовательности в ДНК бактерии и удаляющего их при необходимости.

Сегодня ученые целенаправленно ищут другие версии этой системы в бактериях, пытаясь повысить точность редактирования генома, с которой у первой версии CRISPR/Cas9 были проблемы, и найти новые применения для них.

Два года назад Констнтин Северинов и его коллеги по "Сколтеху" и университету Ратгерса создали специальную программу, которая ищет аналоги Cas9 и похожие на нее молекулы в генетических банках данных, где хранятся расшифрованные геномы бактерий. 

Заведующий Лабораторией молекулярной микробиологии СПбПУ Константин Северинов
© Фото : Brattarb
Биологи из MIT и Сколково открыли первый РНК-редактор для живых клеток

Российским ученым улыбнулась удача – они открыли крайне необычный белок C2c2, способный распознавать и уничтожать не вирусную ДНК, а РНК, и нашли намеки на существование целого семейства подобных ферментов, изучая геном микроба Leptotrichia shahii – заурядной бактерии, живущей в нашей ротовой полости.

Чуть раньше ученые из Броадовского института, объединяющего усилия молекулярных биологов из Гарварда и MIT, открыли еще одну подобную молекулу, получившую имя C2c1. Эти вещества, как сегодня предполагают ученые, могут стать основой для технологий, позволяющих "программировать" поведение клеток, не меняя при этом их ДНК.

Представители трех американских вузов и "Сколтеха" решили объединить свои усилия и заключить соглашение, которое позволит им совместно развивать технологии на базе этих двух вариантов CRISPR-систем, и совместно продвигать их коммерческие версии в будущем. 

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Ученые научились редактировать ДНК человека с точностью в одну "букву"

"Данная технология может стать основой для прорывных решений, направленных на улучшение здоровья людей в целом. Мы гордимся тем, что, сотрудничая со "Сколтехом" и другими партнерами, мы сможем открыто делиться нашими разработками с мировым научным сообществом", ‒ заявил Исси Роузен (Issi Rosen), директор по развитию бизнеса Броадовского института (США).

Как отметил Дэвид Кимболл, вице-президент университета Ратгерса, коллаборация с российскими партнерами позволит его вузу "решить задачи по лечению многих болезней и улучшению здоровья человечества". 


Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена