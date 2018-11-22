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Разработчик скафандров рассказал о работах по обследованию "дыры" в "Союзе"

(обновлено: 11:40 22.11.2018)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевРоссийский космический корабль Союз на фоне нашей планеты. Архивное фотоРоссийский космический корабль Союз на фоне нашей планеты. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" (производитель российских скафандров) Сергей Поздняков попросил космонавтов во время предстоящего выхода в космос для обследования "дырки" в "Союзе" осторожно проводить работы острыми инструментами, чтобы не повредить скафандры.

Корабль Союз МС-09. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Космонавты выйдут в открытый космос обследовать "дыру" в "Союзе" 11 декабря
Планируется, что 11 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос для осмотра отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". Они должны будут попытаться найти возможные следы клея, которым ранее могло быть заклеено отверстие.

"Предполагается, что космонавты вскроют тепловакуумную изоляцию, а также противометеоритную защиту. Я просил, чтобы космонавты во время своих работ постарались не продырявить скафандры инструментами", — сказал Поздняков.

Предполагается, что космонавты будут вскрывать обшивку "Союза" специальными ножницами по металлу, которые имеются на станции. Ровно 10 лет назад, 7 июля 2008 года, российским космонавтам уже приходилось вскрывать теплозащиту космического корабля "Союз", чтобы снять для проверки на Земле один из пироболтов системы разделения. Тогда одним из космонавтов также был Олег Кононенко. В тот раз ему не нужно было вскрывать противометеоритную алюминиевую защиту толщиной 5 миллиметров, поэтому вместо ножниц космонавты использовали мачете.

Сложностью предстоящего выхода является то, что поверхность корабля "Союз" не оборудована специальными перилами, к которым с помощью карабинов крепятся космонавты. Для того, чтобы добраться до бытового отсека "Союза" Кононенко будет закреплен ногами к специальной площадке "Якорь", установленной на грузовом телескопическом манипуляторе "Стрела", способном вытягиваться на 10 метров. Управлять "Стрелой" будет его напарник.

Корабль Союз МС-09, состыкованный с МКС. Архивное фото
© NASA
Рогозин рассказал о расследовании причин появления дыры в "Союзе"
Отвечая на вопрос, будут ли скафандры каким-то образом дополнительно защищены во время сложной операции с острыми предметами, Поздняков ответил: "Если кто-то придумал что-то для дополнительной защиты скафандров, то такое нововведение должно быть с нами согласовано. На нас пока с этой идеей не выходили", — рассказал он.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции 8 июня. Непосредственно место утечки обнаружил европейский астронавт Александр Герст, который входит в состав экипажа "Союза МС-09". Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия "Роскосмоса".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что следствие подозревает, что "дырку" могли сделать американские астронавты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал эту версию "нечистоплотной интерпретацией отельных публикаций в СМИ".

Полный текст интервью с Сергеем Поздняковым читайте на сайте РИА Новости >>

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Никто дырку пальцем не затыкает - космонавт Прокопьев об утечке воздуха в "Союзе"
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