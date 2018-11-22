Лунные скафандры предложили защищать от пыли одноразовыми накидками

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экипажи лунных миссий планируется защитить от прилипчивой лунной пыли с помощью одноразовых защитных оболочек, надеваемых поверх скафандров, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Во время миссий американских "Аполлонов" на Луну оказалось, что поверхность Луны состоит из статически заряженных частиц, которые липнут к скафандрам и другим предметам. Помимо того, из-за отсутствия атмосферы и активных процессов, как на Земле, пыль не обтачивается, становясь шарообразной, а имеет форму серпов с зубчатыми краями, из-за чего еще сильнее прилипает к мягким предметам.

Отмечалось, что после возвращений астронавтов в спускаемый модуль, его внутренняя поверхность была загрязнена пылью. А низкая гравитация приводила к тому, что пыль не оседала, а продолжала летать по внутреннему объему модуля.

"Из миссий "Аполлон" известно, что лунная пыль очень прилипчивая и неприятная, как стекловолокно. Поэтому мы планируем использовать одноразовые защитные оболочки, которые надевались перед и снимались после каждого выхода на лунную поверхность, чтобы не заносить лунную пыль в жилой модуль", — рассказал Поздняков.

Протестировать защитную оболочку планируется во время серии экспериментов по моделированию полетов к Луне SIRIUS. Такие эксперименты в ближайшее время начнутся в Институте медико-биологических проблем РАН в Москве.

"Коллеги из ИМБП предложили нам участвовать в своем эксперименте с моделированием работы на лунной поверхности. Мы готовы участвовать, но на договорной основе. Понятно, что для ИМБП эксперимент SIRIUS не только научный, но и коммерческий проект, а изготовление "лунных скафандров" тоже стоит денег. Пока такой договор не подписан. Однако мы уже думаем, как можем модернизировать скафандры от "Марса-500" [эксперимент по имитации полета на Марс, проводившийся в 2010-2011 годах] под новый проект", — рассказал глава НПП "Звезда".

В рамках эксперимента "Марс-500" участники трижды выходили на смоделированную поверхность Красной планеты и проводили там различные работы. Предполагается, что в рамках эксперимента SIRIUS космонавты смоделируют высадку на Луну и работу на ее поверхности.

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