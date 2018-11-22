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РИА Наука

Япония надеется на сотрудничество с Россией по Марсу и Луне

(обновлено: 10:09 22.11.2018)
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© Фото : JAXAКоити Ваката в космическом скафандре Сокол. Архивное фотоКоити Ваката в космическом скафандре Сокол. Архивное фото
© Фото : JAXA
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ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Богатый опыт России в освоении космоса и технологии Японии, подтвердившие надежность в таких проектах, как модуль "Кибо" на МКС, грузовик "Конотори" и исследовательский корабль "Хаябуса-2", должны стать основой для сотрудничества двух стран в изучении Луны и Марса, заявил РИА Новости глава пилотируемых космических технологий и инновационного центра космических экспедиций японского аэрокосмического агентства JAXA Коити Ваката.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
Япония запустила космический корабль к МКС
Космонавт Ваката в 2014 году был командиром корабля на МКС.

Двадцать лет назад, в 1998 году, на орбиту был выведен первый элемент МКС – Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря".

"Богатый опыт России в области технологии обитаемых орбитальных станций и надежных технологий доставки на орбиту людей и грузов и технологии Японии по доставке и исследованию космоса в таких проектах, как японский модуль "Кибо", грузовик "Конотори", исследовательский корабль "Хаябуса-2", а также робототехника, будут способствовать тому, чтобы сотрудничество России и Японии внесло свой главный вклад в дело мирового развития освоения космоса, в частности, в области использования низких околоземных орбит и международных исследований Луны и Марса", — сказал он.

Проект Международной космической станции, начиная с 1984 года, а затем в ходе строительства, которое началось в 1998 году и закончилось в 2011, пережила немало трудных моментов, но главным стало то, что она превратила космос из области международной конкуренции в сферу международного сотрудничества, считает он.

"МКС пережила много трудных моментов на своем пути, в числе которых две аварии космических шаттлов, но она стала первым в истории человечества беспрецедентным по масштабу проектом по мирному использованию космоса 15 странами, включая пять главных полюсов — Японию, США, Канаду, Европу и Россию. Благодаря развитию проекта МКС освоение космоса, которое до сих пор было предметом международной конкуренции, стало совместным проектом развитых стран мира. Я считаю, что важный результат деятельности МКС в том, что она стала символом международного сотрудничества в области космической науки и технологий", — сказал Ваката.

Японский космонавт признался, что совместная работа на МКС с российскими коллегами многому его научила. Российских космонавтов он считает пилотами с огромным опытом, наделенными страстной любовью к работе и прекрасным чувством юмора.

Старт ракеты H2B с космическим грузовиком Конотори-7 с космодрома Танегасима, Япония. 23 сентября 2018
© REUTERS / Kyodo
Японский ученый рассказал о первом шаге к созданию космического лифта
"Все российские космонавты – это люди с богатейшим опытом, наделенные знаниями, техническими навыками, с горячим сердцем и чувством юмора. Я был командиром корабля на Международной космической станции в 2014 году. Ноу-хау как создать единую команду из людей, находящихся длительное время в замкнутом пространстве МКС, я научился у Геннадия Падалки, который был командиром корабля в 2009 году во время моего первого длительного пребывания на МКС", — рассказал японский космонавт.

Международная космическая станция сейчас работает как площадка для экспериментов, обучения персонала, тренировок космонавтов. С 2025 года, когда станет возможным ее использование и коммерческими частными структурами, ее роль как мировой платформы освоения космоса только возрастет, а спектр деятельности еще более расширится. Ваката считает, что и этим роль станции в будущем не ограничится.

"При подготовке к международным космическим исследованиям и экспедициям Япония особые надежды возлагает на скорейшие испытания таких направлений, как технологии транспортировок в далекий космос и пилотируемых полетов, технологии гравитационной посадки на небесные тела и космических экспедиций к ним. Прежде всего, МКС сыграет большую роль как полигон для проведения экспериментов по первым двум направлениям — доставке грузов и людей в далекий космос и разработкам технологии проживания человека в космосе", — уверен японский космонавт.

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