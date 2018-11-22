Прототип скафандра для "Федерации" планируют представить к концу года

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прототип спасательного скафандра для пилотов нового российского пилотируемого корабля "Федерация" может быть представлен до конца года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор – главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
В следующем году, уточнил Поздняков, предприятие должно изготовить опытные образцы скафандра и провести его испытания.
Ранее глава НПП "Звезда" рассказал РИА Новости, что изначально предприятие намеревалось изготовить новый аварийно-спасательный скафандр однослойным из армированной пленки, но в итоге он вышел не очень красивым и удачным. В этой связи было решено вернуться к используемой сейчас схеме из двух оболочек скафандра — герметичной и силовой. По его словам, космический костюм нужно сделать удобным и быстрым в надевании, поскольку его задача — спасти жизни космонавтов в случае разгерметизации корабля.
На сайте предприятия в настоящий момент доступна информация о старой версии скафандра, получившей название "Сокол-М". Несмотря на сохранившееся название от используемого сейчас скафандра "Сокол", новая модификация отличается от него кардинально.
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