Прототип скафандра для "Федерации" планируют представить к концу года

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прототип спасательного скафандра для пилотов нового российского пилотируемого корабля "Федерация" может быть представлен до конца года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор – главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Да, прототип мы обещали сделать до конца года, хотя по контракту у нас работы продолжатся и в следующем году. Отдельные фрагменты нового скафандра уже изготовлены. Я надеюсь, что в этом году мы сделаем надуваемую оболочку, с принципиально новым способом надевания, с новой системой вентиляции. Если получится, может быть, до конца года успеем провести презентацию, хотя сначала нужно запатентовать реализованные новые технические решения", — сказал он.

В следующем году, уточнил Поздняков, предприятие должно изготовить опытные образцы скафандра и провести его испытания.

Ранее глава НПП "Звезда" рассказал РИА Новости, что изначально предприятие намеревалось изготовить новый аварийно-спасательный скафандр однослойным из армированной пленки, но в итоге он вышел не очень красивым и удачным. В этой связи было решено вернуться к используемой сейчас схеме из двух оболочек скафандра — герметичной и силовой. По его словам, космический костюм нужно сделать удобным и быстрым в надевании, поскольку его задача — спасти жизни космонавтов в случае разгерметизации корабля.

На сайте предприятия в настоящий момент доступна информация о старой версии скафандра, получившей название "Сокол-М". Несмотря на сохранившееся название от используемого сейчас скафандра "Сокол", новая модификация отличается от него кардинально.

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