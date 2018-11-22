В НПП "Звезда" рассказали о сроках создания новых космических скафандров

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Разработка следующего поколения российских скафандров для работы в открытом космосе может начаться в 2019 году с началом финансирования очередной программы эксплуатации Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор – главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Что касается следующего поколения скафандров, то во второй половине 2019 года начнется новый этап финансирования программы эксплуатации МКС. Рассчитываем, что туда войдет задача разработки нового скафандра. Пока сформулированных технико-коммерческих предложений у заказчиков нет, хотя общие вопросы мы обсуждали с РКК "Энергия" и Роскосмосом. То есть разработка как таковая пока не началась, формулируются основные требования", — сказал он.

По словам Позднякова, новое поколение скафандров станет более эргономичным по просьбе космонавтов. "За последнее время накопилось достаточно много предложений, в первую очередь от космонавтов, которые связаны с изменениями требований по эргономике. Например, они хотят, чтобы в скафандре был увеличен вход, чтобы ввели сменные рукава под разную длину рук и т.д.", — рассказал он.

В последние два года на Международную космическую станцию отправлены скафандры нового поколения "Орлан-МКС". В этом скафандре установлена автоматическая система терморегулирования, а также заменены резиновые гермооболочки скафандра на полиуретановые. Использование полиуретана вместо резины позволяет увеличить срок службы скафандров на орбите минимум в полтора раза — до пяти лет, или совершить вместо 15 выходов в открытый космос 20 выходов.