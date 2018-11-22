В НПП "Звезда" рассказали о сроках создания новых космических скафандров

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Разработка следующего поколения российских скафандров для работы в открытом космосе может начаться в 2019 году с началом финансирования очередной программы эксплуатации Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор – главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
По словам Позднякова, новое поколение скафандров станет более эргономичным по просьбе космонавтов. "За последнее время накопилось достаточно много предложений, в первую очередь от космонавтов, которые связаны с изменениями требований по эргономике. Например, они хотят, чтобы в скафандре был увеличен вход, чтобы ввели сменные рукава под разную длину рук и т.д.", — рассказал он.
В последние два года на Международную космическую станцию отправлены скафандры нового поколения "Орлан-МКС". В этом скафандре установлена автоматическая система терморегулирования, а также заменены резиновые гермооболочки скафандра на полиуретановые. Использование полиуретана вместо резины позволяет увеличить срок службы скафандров на орбите минимум в полтора раза — до пяти лет, или совершить вместо 15 выходов в открытый космос 20 выходов.