Подо льдами Антарктиды нашли загадочный источник энергии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международная исследовательская группа обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может быть причиной таяния ледниковых щитов, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.

Для зондирования льдов специалисты использовали специальный самолет с радиолокатором, при помощи которого удалось выявить процессы, протекающие под толщей льда на глубине трех километров. Согласно результатам анализа, лед в исследуемой области Восточной Антарктиды плавится снизу вверх, при этом талая вода стекает по течению вниз в подледные озера.

По словам исследователя Тома Джордана из Антарктической службы Великобритании, наблюдаемый процесс таяния льдов мог продолжаться в течение тысяч или миллионов лет, и при этом он не влияет на изменение ледяного покрова.

"Однако в будущем избыток воды на дне ледяного покрова может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата", — предупредил Джордан.

Эксперты пришли к выводу, что дополнительной причиной таяния льдов является воздействие радиоактивных пород и горячей воды, которые извергаются из земной коры.

Ранее международная группа геофизиков обнаружила подо льдами Антарктики следы древних континентов. Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку. Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750-540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.