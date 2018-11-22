Подо льдами Антарктиды нашли загадочный источник энергии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Международная исследовательская группа обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может быть причиной таяния ледниковых щитов, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Science Alert.
По словам исследователя Тома Джордана из Антарктической службы Великобритании, наблюдаемый процесс таяния льдов мог продолжаться в течение тысяч или миллионов лет, и при этом он не влияет на изменение ледяного покрова.
"Однако в будущем избыток воды на дне ледяного покрова может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата", — предупредил Джордан.
Ранее международная группа геофизиков обнаружила подо льдами Антарктики следы древних континентов. Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку. Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750-540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.