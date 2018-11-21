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Астрономы выяснили, кто "нарисовал" загадочные каналы на Фобосе

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© NASA / JPL-Caltech/University of ArizonaФотография загадочных каналов на ФобосеФотография загадочных каналов на Фобосе
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Необычные каналы на поверхности Фобоса были "прочерчены" гигантскими булыжниками, выброшенными с его поверхности после падения крупного астероида. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Planetary and Space Science.

Фобос, спутник Марса, снимок зонда MRO
© NASA / JPL/University of Arizona
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"Мы спорим о том, как возникли эти борозды на Фобосе, уже почти 40 лет. Мы предполагаем, что нам удалось нащупать первое рациональное объяснение их существованию и появлению тех аномальных черт этой луны Марса, которые связаны с этими полосами", — заявил Кен Рамсли (Ken Ramsley) из Брауновского университета в Провиденсе (США).

"Звезда смерти"

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос. Их диаметр составляет всего 22 и 12 километров, а расстояние между ними и поверхностью красной планеты не превышает 10 и 23 тысячи километров. Многие ученые предполагают, что обе этих луны представляют собой не планеты, а астероиды, захваченные притяжением Марса в далеком прошлом.

Что интересно, Фобос сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20-40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он "сбежит" от красной планеты.

Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, и то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах. Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность и осыпала два других объекта большим числом осколков.

Фотографии Фобоса, движущегося вокруг Марса
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)
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Рамсли и его коллега Джеймс Хэд (James Head), один из самых известных планетологов Земли, уже много десятилетий пытаются понять, как на поверхности Фобоса появилась одна из самых загадочных его черт – набор из нескольких гигантских параллельных линий-"каналов", почти полностью опоясывающих эту луну красной планеты.

В отличие от Марса или Земли, на Фобосе никогда не было ни атмосферы, ни жидкой воды, и поэтому подобные структуры не могли возникнуть на его поверхности в результате движения рек или из-за других форм эрозии.  Эти "траншеи" были открыты на поверхности Фобоса еще в 1970 годах зондами серий "Маринер" и "Викинг", и с тех пор ученые спорят о том, чем же они являются.

Более 40 лет назад Хед предположил, что эти линии могли быть "начерчены" на поверхности луны Марса обломками астероида или фрагментами пород, "катапультированными" с поверхности Фобоса при образовании кратера Стикни. Он представляет собой крупнейшую структуру подобного рода на его поверхности и делает Фобос похожим на "звезду смерти " из "Звездных войн".

Творцы космоса

Эта идея убедила далеко не всех планетологов, так как "каналы", соседствующие с кратером, расходятся от него не радиально, как это обычно происходит со следами астероидных "ДТП", а параллельно друг другу. Вдобавок,  часть из них наложена друг на друга или вообще проходит через сам Стикни, а другие непонятным образом обрываются. Поэтому они считали, что эти выемки были оставлены на Фобосе осколками Марса.

Хед и Рамсли нашли объяснение всем этим странностям, создав компьютерную модель Фобоса, сталкивающегося с крупным астероидом. Меняя размеры, массу, плотность и угол падения астероида, ученые пытались понять, могут ли появиться такие странности или они исключены.

Как оказалось, "каналы" на Фобосе могли появиться в том случае, если его столкновение с астероидом произошло на чуть более высокой орбите, на которой он находится сейчас, на высоте примерно в 12 тысяч километров от поверхности Марса. 

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© РИА Новости
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В таком случае гравитационные взаимодействия между красной планетой и ее луной заставят часть булыжников прочертить параллельные линии и затем "улететь" в космос после того, как они достигли крупнейшей горной гряды на Фобосе. Другие камни, соответственно, должны были облететь всю луну и прорыть подобные каналы внутри кратера Стикни.

Если эти расчеты верны, то загадочные полосы на Фобосе появились относительно недавно, примерно 150 миллионов лет назад, когда эта луна Марса находилась на более высокой орбите. Вычисление точного возраста кратера Стикни, как заключает Хэд, поможет проверить его теорию и понять, так ли это на самом деле.

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