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РИА Наука
РИА Наука

Медики рассказали о неожиданной пользе запрета на курение

(обновлено: 15:52 21.11.2018)
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© Fotolia / paul prescottТабличка Курение запрещеноТабличка Курение запрещено
© Fotolia / paul prescott
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких и других болезней, связанных с табаком, но и заметно понижает средний уровень "верхнего" артериального давления. Об этом пишут медики в статье, опубликованной в журнале JAHA.

Зависимость артериального давления от освещения
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Российские ученые описали зависимость артериального давления от освещения
"Систолическое давление оказалось значительно ниже у некурящих людей, живущих в тех уголках США, где есть запреты на курение в ресторанах, барах или на рабочих местах. Это должно заметным образом влиять на частоту развития сердечных приступов и среднюю продолжительность жизни", — рассказывает Стефания Мейн (Stephanie Mayne) из Северо-Западного университета в Чикаго (США).

Курение и связанные с ним болезни являются одной из главных причин  преждевременной смерти сегодня на Земле. По статистике CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 миллионов человек, и каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, связанных со злоупотреблением табаком.

В последние годы медики находят все больше свидетельств того, что негативное влияние табака и никотина не ограничивается одними лишь легкими. В частности, год назад биологи выяснили, что табачный дым ускоряет старение всех органов тела, бесповоротно меняет структуру стенок сосудов, делая их более ломкими, а также способствует развитию глухоты. 

Подобные открытия заставили большинство стран мира ввести масштабный пакет мер, конвенцию FCTC, направленных на борьбу с курением, в том числе его запрет в общественных местах. Сегодня этот документ подписали или ратифицировали 186 стран, и только 10 государств мира, включая Соединенные Штаты, остаются за ее пределами.

Сигарета на фоне черепа
© Fotolia / stokkete
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Некоторые штаты и отдельные города, как отмечают Мейн и ее коллеги, самостоятельно ввели подобные запреты на своей территории в последние два десятилетия. Это позволило ученым оценить то, как подобные меры влияют на здоровье некурящих людей, живущих в районах с запретом на курение и без него.

Для этого ученые собрали группу из 2600 добровольцев из числа молодых людей и студентов, постоянно проживающих в "курящих" и "некурящих" регионах США, и наблюдали за изменениями в состоянии их здоровья на протяжении 25 лет.

За это время средний уровень давления вырос и у тех, и у других участников эксперимента, в результате чего число гипертоников среди них удвоилось. Несмотря на то, что это в равной степени затронуло и жителей "курящих" и некурящих районов, Мейн и ее коллеги открыли одну любопытную закономерность, характерную только для второй группы добровольцев. 

Ученый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo
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Оказалось, что типичный уровень их систолического давления был примерно на 1,14-1,5 миллиметра ртутного столба ниже, чем у бывших студентов, живших в районах без подобных запретов. 

Подобное улучшение может показаться едва заметным, однако повышение давления даже на один миллиметр, как показывают длительные наблюдения на уровне целых стран или их отдельных регионов, увеличивает вероятность заполучить гипертонию, ишемию и инфаркты примерно на 10%.

Все это, как отмечает Мейн, говорит о том, что запреты на курение в общественных местах несут очевидную пользу для населения страны, не только снижая вероятность развития рака, но и смертей от болезней сердца и сосудов.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей
Не знаю как там за границей, но у нас как чидили окуривая некурящих граждан так и чидят нисколько не меньше.
15:53
21.11.2018
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