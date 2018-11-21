ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые усомнились в обитаемости "семи сестер Земли" у соседней звезды

06052
© ESO/N. Bartmann/spaceengine.orgТак художник представил себе планеты в системе TRAPPIST-1Так художник представил себе планеты в системе TRAPPIST-1
© ESO/N. Bartmann/spaceengine.org
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Все семь землеподобных планет, найденных в соседней звездной системе TRAPPIST-1, должны быть похожи на Венеру по климату, и только одна из них может быть обитаемой при очень удачном стечении обстоятельств. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в Astrophysical Journal.

Так художник представил себе планету TRAPPIST-1f, ближайший кандидат на роль двойника Земли
© Фото : NASA/JPL-Caltech
У Солнечной системы появился конкурент
"Мы не просто предположили, что эти планеты будут вести себя так же, как миры Солнечной системы, а просчитали поведение их атмосфер с нуля. Иначе говоря, мы хотели "вычислить" их свойства максимально правильно с точки зрения химии и физики. Оказалось, что только планета TRAPPIST-1e может быть похожей на Землю, если на ней изначально было очень много воды", — заявил Эндрю Линковски (Andrew Lincowski) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Новая жизнь

В мае 2015 года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшей округе Земли – TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, и предположительно обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1,  пытаясь изучить состав атмосферы ее планет, и неожиданно обнаружили, их на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах зоны жизни. Все эти планеты обладают почти "земными" размерами и обладают марсианским или земным климатом, за исключением первой планеты, TRAPPIST-1b, похожей больше на Венеру, чем Марс или Землю. 

Так художник представил себе планеты в системе TRAPPIST-1
© ESO/N. Bartmann/spaceengine.org
Астрономы нашли следы воды на "кузинах Земли" в системе TRAPPIST-1

Как отмечает Линковски, подобные оценки сразу же вызвали споры среди астрономов из-за того что Солнце и звезда TRAPPIST-1 совершенно не похожи друг на друга. Они по-разному излучают свет и тепло, а характер их эволюции в прошлом разительно отличается, что существенным образом меняет то, где и как могут формироваться потенциально обитаемые планеты у красных карликов.

Линковски и его коллеги попытались ликвидировать все эти разночтения, создав самую детальную модель TRAPPIST-1, учитывающую особенности в свечении красных карликов, повышенную частоту вспышек на поверхности этих звезд и затяжной характер их эволюции в первые эпохи их жизни. 

Эти расчеты заметно поменяли облик семи "сестер Земли", фактически лишив их статуса потенциально обитаемых миров. Все миры TRAPPIST-1, как выяснили ученые, будут заметно горячее и "суше", чем предполагали их коллеги раньше. 

Смерть планеты

К примеру, планета TRAPPIST-1b будет настолько горячей, что на ней не смогут формироваться даже венерианские облака из серной кислоты, а остальные "шесть сестер" будут напоминать по климату "адскую" Венеру, или же "замороженный" Марс, если на них не будет воды и углекислоты.

С чем связаны эти изменения? Линковски и его коллеги выяснили, что необычно долгое "детство" TRAPPIST-1 и беспокойный характер этой звезды в молодости будут особым образом влиять на океаны ее спутников. Почти все их запасы воды испарятся в атмосферу, где молекулы воды будут расщепляться под действием ультрафиолета юного красного карлика и улетучиваться в космос. 

В результате этого на всех этих планетах практически мгновенно должен был возникнуть парниковый эффект, превративший их в аналоги Венеры или других очень горячих миров, жизнь на которых не может существовать в принципе. 

Так художник представил себе процесс уничтожения атмосферы планеты у красного карлика
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы нашли новую угрозу для жизни на планетах у красных карликов

По словам планетологов, единственный шанс на спасение есть у планеты TRAPPIST-1e, расположенной на дальних окраинах старой "зоны жизни". Она не превратится в Венеру в том случае, если она будет почти полностью состоять из воды – в таком случае она будет похожа по климату на Землю.

Что интересно, атмосфера всех этих "выжженных" планет, если они действительно выглядят подобным образом, будет состоять из почти чистого кислорода. Ученые планируют проверить это в ближайшем будущем, когда в космос будет выведен наследник "Хаббла", обсерватория "Джеймс Уэбб".


Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена