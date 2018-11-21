Ученые усомнились в обитаемости "семи сестер Земли" у соседней звезды

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Все семь землеподобных планет, найденных в соседней звездной системе TRAPPIST-1, должны быть похожи на Венеру по климату, и только одна из них может быть обитаемой при очень удачном стечении обстоятельств. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в Astrophysical Journal.

Новая жизнь

"Мы не просто предположили, что эти планеты будут вести себя так же, как миры Солнечной системы, а просчитали поведение их атмосфер с нуля. Иначе говоря, мы хотели "вычислить" их свойства максимально правильно с точки зрения химии и физики. Оказалось, что только планета TRAPPIST-1e может быть похожей на Землю, если на ней изначально было очень много воды", — заявил Эндрю Линковски (Andrew Lincowski) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

В мае 2015 года астрономы из MIT заявили об открытии крайне необычной звездной системы в ближайшей округе Земли – TRAPPIST-1, удаленной от нас всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Все три планеты, вращающиеся вокруг этого красного карлика, находятся внутри так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде, и предположительно обладают массой, сопоставимой с земной.

Позже ученые изучили спектр лучей звезды TRAPPIST-1, пытаясь изучить состав атмосферы ее планет, и неожиданно обнаружили, их на самом деле не три, а семь, причем шесть из них находятся в пределах зоны жизни. Все эти планеты обладают почти "земными" размерами и обладают марсианским или земным климатом, за исключением первой планеты, TRAPPIST-1b, похожей больше на Венеру, чем Марс или Землю.

Как отмечает Линковски, подобные оценки сразу же вызвали споры среди астрономов из-за того что Солнце и звезда TRAPPIST-1 совершенно не похожи друг на друга. Они по-разному излучают свет и тепло, а характер их эволюции в прошлом разительно отличается, что существенным образом меняет то, где и как могут формироваться потенциально обитаемые планеты у красных карликов.

Линковски и его коллеги попытались ликвидировать все эти разночтения, создав самую детальную модель TRAPPIST-1, учитывающую особенности в свечении красных карликов, повышенную частоту вспышек на поверхности этих звезд и затяжной характер их эволюции в первые эпохи их жизни.

Эти расчеты заметно поменяли облик семи "сестер Земли", фактически лишив их статуса потенциально обитаемых миров. Все миры TRAPPIST-1, как выяснили ученые, будут заметно горячее и "суше", чем предполагали их коллеги раньше.

Смерть планеты

К примеру, планета TRAPPIST-1b будет настолько горячей, что на ней не смогут формироваться даже венерианские облака из серной кислоты, а остальные "шесть сестер" будут напоминать по климату "адскую" Венеру, или же "замороженный" Марс, если на них не будет воды и углекислоты.

С чем связаны эти изменения? Линковски и его коллеги выяснили, что необычно долгое "детство" TRAPPIST-1 и беспокойный характер этой звезды в молодости будут особым образом влиять на океаны ее спутников. Почти все их запасы воды испарятся в атмосферу, где молекулы воды будут расщепляться под действием ультрафиолета юного красного карлика и улетучиваться в космос.

В результате этого на всех этих планетах практически мгновенно должен был возникнуть парниковый эффект, превративший их в аналоги Венеры или других очень горячих миров, жизнь на которых не может существовать в принципе.

По словам планетологов, единственный шанс на спасение есть у планеты TRAPPIST-1e, расположенной на дальних окраинах старой "зоны жизни". Она не превратится в Венеру в том случае, если она будет почти полностью состоять из воды – в таком случае она будет похожа по климату на Землю.

Что интересно, атмосфера всех этих "выжженных" планет, если они действительно выглядят подобным образом, будет состоять из почти чистого кислорода. Ученые планируют проверить это в ближайшем будущем, когда в космос будет выведен наследник "Хаббла", обсерватория "Джеймс Уэбб".



