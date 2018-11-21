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Ученые из США создали генную терапию, подавляющую болезнь Альцгеймера

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© Depositphotos / stockdevil_666Мозг больного человекаМозг больного человека
© Depositphotos / stockdevil_666
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Генетики из Техаса создали и проверили в деле генную терапию, заставляющую иммунитет бороться с накоплением белкового "мусора" в клетках мозга при развитии болезни Альцгеймера. Результаты первых опытов на мышах были представлены в журнале Alzheimer's Research and Therapy.

Так художник представил себе вирус герпеса, провоцирующий болезнь Альцгеймера
© Shireen Dooling for the Biodesign Institute at ASU
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"Наше исследование – закономерный итог десяти лет экспериментов и наблюдений, неоднократно показывавших, что эта вакцина безопасна для здоровья животных и что она действительно помогает организму бороться с причиной развития болезни Альцгеймера. Я верю, что мы близки к началу клинических испытаний на добровольцах", — заявил  Роджер Розенберг (Roger Rosenberg) из университета Техаса в Далласе (США).

Искра сознания

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

В последние два года биологи заметно продвинулись в понимании того, что вызывает эту болезнь и что она из себя представляет. К примеру, недавно ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера способна передаваться от одного больного к другим, а также обнаружили, что бляшки бета-амилоида при этом могут быть важной частью врожденной иммунной системы.

Эти открытия, как отмечает Розенберг, давно заставляют ученых задуматься о том, можно ли предотвратить развитие болезни Альцгеймера, "отключив" определенные гены в самих нейронах или повысив активность других участков ДНК в иммунных клетках, ответственных за переработку белкового мусора. 

Болезнь Альцгеймера
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
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Первые попытки осуществить подобную процедуру на добровольцах закончились катастрофически – у каждого десятого пациента развился энцефалит, так как иммунитет начал атаковать не только бляшки бета-амилоида, но и здоровые нейроны. Это заставило биологов переключиться на другие методы борьбы с болезнью, в том числе синтетические антитела,  впоследствии оказавшиеся крайне малоэффективными.

Розенберг и его команда не отказались от этой идеи. На протяжении последних десяти лет они продолжали менять "начинку" подобной вакцины, пытаясь найти такой ее вариант, который бы не вызывал воспалений и при этом эффективно боролся со скоплением белкового "мусора".

Тренажер для иммунитета

Как правило, все прошлые варианты подобной генной терапии были основаны на базе обрывков бета-амилоида и прочих белков, вызывающих болезнь Альцгеймера. Техасские молекулярные биологи использовали радикально иной подход – они создали ретровирус, заставляющий клетки кожи производить копии "стройблоков" бета-амилоида, так называемый белок "альфа-бета-42", соединять его молекулы в тройки и выбрасывать их в кровоток.

Когда их скапливается достаточно большое количество, иммунные клетки замечают эти цепочки и начинают атаковать их, вырабатывая антитела, способные присоединяться к "заготовкам" бета-амилоида и помечать их для уничтожения макрофагами и клетками-"киллерами".

Подобный подход, как показали опыты на мышах, предрасположенных к развитию "человеческой" версии болезни Альцгеймера, одновременно не вызывает энцефалита и позволяет уменьшить концентрацию бета-амилоида в нейронах примерно на 40%. Это отдаляет время наступления старческой деменции на несколько месяцев, что эквивалентно десяти годам жизни для человека. 

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Вдобавок, вакцинация привела к еще одному полезному, но неожиданному последствию. Иммунитет начал уничтожать не только обрезки белка APP, но и бороться со скоплениями тау-белка, еще одного возможного "виновника" развития болезни Альцгеймера  Его концентрация в нейронах мышей уменьшилась почти в 1,5 раза.

Подобный подход, как признает Розенберг, пока может помочь только тем людям, в чьем мозге еще не появилось больших скоплений бета-амилоида – вакцина предотвращает их появление, но не заставляет иммунитет разрушать уже сформировавшиеся белковые бляшки. Как надеются ученые, дальнейшие опыты помогут им решить и эту проблему.


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