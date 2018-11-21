Система ГЛОНАСС войдет в проект "Сфера" с 2021 года

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Система ГЛОНАСС с 2021 года войдёт в проект "Сфера", заявил, выступая в Москве, первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич.

"С 2021 года федеральная целевая программа ГЛОНАСС заканчивается, и мы считаем, что будет принята новая программа "Сфера", куда войдет связь, навигация и дистанционное зондирование Земли", — сказал он на конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС".

О разработке "Роскосмосом" глобальной спутниковой системы связи "Сфера", которая была внесена в проект ФЦП "Цифровая экономика", стало известно в конце прошлого года. В этом мае "Роскосмос" провел ее презентацию: система должна была иметь 300 спутников. Ее создание требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Система должна была получить наименование "Эфир".

Позже во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием "Сфера". "Сфера" — многофункциональная спутниковая система, которая должна состоять уже из 640 спутников, запуск первых из них планируется на 2022 год. В июле глава Роскососа Дмитрий Рогозин объявил о том, что для создания системы поручено разработать Федеральную целевую программу.

За рубежом создаются аналогичные системы, например OneWeb и Starlink.