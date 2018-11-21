Астрономы предупредили об угрозе мощного взрыва в Млечном Пути

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная группа астрофизиков обнаружила в созвездии Наугольника двойную звездную систему, способную произвести опасный всплеск гамма-лучей. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Система находится примерно в восьми тысячах световых лет от Земли. Она состоит из пары чрезвычайно ярких звезд, одна из которых, как считают исследователи, стоит на пороге мощного взрыва сверхновой.

До сих пор в нашей галактике не было зафиксировано ни одного гамма-всплеска. Астрофизики предполагают, что одна из звезд Апопа станет первым источником столь масштабного излучения.

"Мы сразу поняли, что имеем дело с чем-то исключительным: яркость по всему спектру просто зашкаливала. А когда мы увидели поразительный шлейф из пыли вокруг этих звезд, решили назвать систему "Апоп" в честь громадного змея и главного врага Ра — бога Солнца из египетской мифологии", — приводит портал Сиднейского университета слова одного из авторов работы, астронома Джо Каллингэма.

Ученые отмечают, что система Апоп не направлена на Землю. В противном случае нашей планете грозила бы опасность, поскольку гамма-всплеск на столь близком расстоянии мог бы спровоцировать отток озона из атмосферы, и тогда ультрафиолетовое излучение Солнца проникало бы на Землю гораздо активнее.