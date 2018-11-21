ГЛОНАСС получит шесть спутников на высокоэллиптической орбите к 2023 году

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС с 2023 года начнет предоставлять услуги высокоточной навигации с помощью шести новых спутников на высокой эллиптической орбите, говорится в презентации первого замглавы Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из 6 космических аппаратов, находящихся по 2 космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы. Предоставление услуги абсолютной высокоточной навигации с 2023 года", — говорится в презентации.

"У нас будут новые аппараты на других орбитах, которые позволят решать сложные задачи по улучшению доступности на территории России. Шесть космических аппаратов, которые мы предполагаем запустить, которые качественно повысят возможности системы ГЛОНАСС", — сказал Урличич про новое дополнение к группировке системы.