Ученые из России рассказали об опасностях прогулок с собаками

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Паразитологи выяснили, что каждая пятая прогулка с собакой заканчивается тем, что питомец приносит в дом яйца паразитических червей-токсокар, опасных для здоровья глаз и других органов человека. Их выводы были представлены в журнале Veterinary Parasitology.

"Наше исследование показывает, что яйца паразитов могут переноситься с зараженной почвы в жилые помещения на лапах животных и подошвах обуви. Даже здоровые, не зараженные паразитами животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом", — рассказывает Александр Хрусталев из ВНИИ паразитологии животных в Москве.

Люди с самых давних времен хорошо понимали то, какую опасность несут паразитические черви, и активно пытались с ними бороться. Как сегодня считают ученые, антипаразитические отвары и снадобья могли варить даже неандертальцы, а первые врачи и мыслители времен античности, в том числе и Гиппократ, оставили обширные описания паразитов и методы борьбы с ними.

Помимо классических паразитов, таких как глисты, бычий и свиной цепень, людей поражают и другие, менее заметные, но при этом более опасные "нахлебники". К их числу относятся токсокары (Toxocara canis), черви-нематоды, проникающие в легкие и печень человека и вызывающие там хронические воспаления.

Чаще всего токсикарозом болеют дети в младшем дошкольном возрасте, контактирующие с домашними питомцами или бродячими собаками и кошками. Даже в развитых государствах подобную "инфекцию" переносят примерно 14% детсадовцев и школьников, а в странах третьего мира эти черви распространены повсеместно.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, поддерживавшего это исследование, Хрусталев и его коллеги раскрыли один из главных источников заражения этим паразитом в России, изучая то, как часто яйца этих нематод встречаются на подошвах ног и ботинок владельцев собак, лап их питомцев, а также людей, не имеющих домашних животных.

Как оказалось, различия между ними были очень существенными – яйца токсикар встречались на подошвах каждого десятого собаковладельца или лапах каждой пятой "жучки", и отсутствовали на ботинках всех участников эксперимента, не имевших питомцев.

Несмотря на небольшое число яиц в каждой такой партии, они, по словам ученых, могут накапливаться в организме, вызывая системные проблемы в его работе, или же вызывать тяжелые воспаления глаз, если личинкам червя удастся проникнуть внутрь органов зрения.

С чем связаны эти различия, ученые пока не знают, однако они предполагают, что владельцы собак могут чаще прогуливаться по "зараженной" почве, чем люди, лишенные "лучших друзей человека".

"Перенос яиц токсокар из почвы на лапах собак и обуви человека – реальный фактор передачи токсокароза, который необходимо принимать во внимание при оценке рисков заражения. Это основание предполагать, что для собак заражение "через лапы" – один из наиболее вероятных путей передачи токсокароза. Для подтверждения этого нам необходимы более детальные исследования", – заключает ученый.



