В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Зарайской стоянке в Московской области археологи обнаружили жилище первобытного человека, а также череп мамонта, в котором был спрятан клад. Об этом сообщается на сайте подмосковного Министерства культуры.

Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Лев рассказал, что клад представляет собой кремниевые изделия и заготовки для орудий.

Кроме того, ученые обнаружили останки жилища первобытного человека, а также кости, зубы и бивни мамонта. Кроме того, они раскопали очаг, заполненный пережженными костями животных, и нашли на всей площади раскопок пятна угля и красной краски, которые маркируют уровень поверхности, где жили древние люди. В последний день исследований удалось обнаружить листовидный бифасиальный наконечник — это первая подобная находка на Зарайской стоянке.

Зарайская стоянка считается памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита и древнейшим местом обитания людей в Подмосковье. Археологи нашли его в 2016 году.