Эксперты "Роскосмоса" усомнились в рентабельности корабля "Федерация"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Применение многоразового корабля "Федерация" может стать экономически невыгодной для его производителя, если корабль не будет совершать большого количества полетов в год, заявил в интервью РИА Новости председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.
Он отметил, что даже необходимость установки нового приборно-агрегатного отсека и теплозащитного экрана не покроет потери предприятия из-за отхода от серийного производства.
Корабль "Федерация" создается в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Предполагалось, первый пуск его беспилотной версии на ракете "Союз-5" состоится с Байконура в 2022 году. Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году. Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал РИА Новости, что первый запуск "Федерации" на орбиту в беспилотном режиме на новой ракете "Союз-5" предлагается перенести с 2022 года на 2023 год. Недавно глава "Энергии" Сергей Романов не исключил, что первый запуск и вовсе перенесут на 2024 год.