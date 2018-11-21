Эксперты "Роскосмоса" усомнились в рентабельности корабля "Федерация"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Применение многоразового корабля "Федерация" может стать экономически невыгодной для его производителя, если корабль не будет совершать большого количества полетов в год, заявил в интервью РИА Новости председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Если мы переходим к эксплуатации многоразовой техники, то возникает вопрос – чем загрузить предприятие-производитель в связи с тем, что не нужно будет регулярно строить новые корабли как сейчас "Союзы". Либо расширять производство другой техники, либо предприятию одновременно с тематикой производства освоить технологию мимолетного обслуживания космических кораблей в течение всего жизненного цикла", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что даже необходимость установки нового приборно-агрегатного отсека и теплозащитного экрана не покроет потери предприятия из-за отхода от серийного производства.

"На обслуживании можно заработать больше денег, чем на продаже, при соответствующем темпе пусков. Если "Федерация" будет два – три раза в год летать, я не очень понимаю, как будет выстроена экономика системы", — добавил Коптев.

Корабль "Федерация" создается в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Предполагалось, первый пуск его беспилотной версии на ракете "Союз-5" состоится с Байконура в 2022 году. Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году. Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал РИА Новости, что первый запуск "Федерации" на орбиту в беспилотном режиме на новой ракете "Союз-5" предлагается перенести с 2022 года на 2023 год. Недавно глава "Энергии" Сергей Романов не исключил, что первый запуск и вовсе перенесут на 2024 год.