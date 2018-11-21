В "Роскосмосе" не видят смысла модернизировать "Союзы" для полетов к Луне

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Модернизация космических кораблей "Союз" для полетов к Луне была бы необоснованной, аналогичная программа уже существовала в Советском Союзе, заявил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Если мы полетим на "Союзе" сейчас, то покажем, что мы перелицевали старый костюм. Если бы мы летели на новом корабле, то было бы понятно, что мы отрабатываем новую конструкцию, нашу перспективу, а "Союз" в этом плане нам мало что дает", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

По его словам, облет Луны на "Союзе" "может вызвать восторг лишь у человека, плохо знающего историю космонавтики", специалисты и все, кто знает о программе Л-1, лишь улыбнутся.

Коптев напомнил, что по программе Л-1 в конце 60-х годов было проведено 11 пусков, которые показали, что у СССР есть технологии облета Луны полета со второй космической скоростью, а также создания конструкций, которые выдерживают вход в атмосферу.

"Это большая программа, которую не довели до полета человека, потому что сработал политический принцип: когда мы собрались облететь с космонавтами Луну, американцы свою программу уже выполнили и свернули. Исчезла перспектива победить в этой космической гонке, и программа потеряла актуальность", — сказал Коптев.