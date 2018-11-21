В "Роскосмосе" не видят смысла модернизировать "Союзы" для полетов к Луне

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Модернизация космических кораблей "Союз" для полетов к Луне была бы необоснованной, аналогичная программа уже существовала в Советском Союзе, заявил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.
По его словам, облет Луны на "Союзе" "может вызвать восторг лишь у человека, плохо знающего историю космонавтики", специалисты и все, кто знает о программе Л-1, лишь улыбнутся.
Коптев напомнил, что по программе Л-1 в конце 60-х годов было проведено 11 пусков, которые показали, что у СССР есть технологии облета Луны полета со второй космической скоростью, а также создания конструкций, которые выдерживают вход в атмосферу.
"Это большая программа, которую не довели до полета человека, потому что сработал политический принцип: когда мы собрались облететь с космонавтами Луну, американцы свою программу уже выполнили и свернули. Исчезла перспектива победить в этой космической гонке, и программа потеряла актуальность", — сказал Коптев.