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РИА Наука
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В НТС Роскосмоса рассказали об условиях пребывания на Луне

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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЛуна. Архивное фотоЛуна. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Средств, которые обеспечивали бы безопасное пребывание человека в условиях радиации на поверхности Луны больше двух недель, сегодня нет, сообщил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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В России появится новая госпрограмма по освоению Луны
"На поверхности Луны слабое магнитное поле, поэтому сегодня дать гарантию пребывания человека в условиях повышенной радиации без риска для здоровья свыше двух недель медицинская наука не берется", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что под поверхностью естественного спутника Земли можно было бы для этих целей создать укрытия, модули или землянки. Также важно изучить, какое влияние окажет на организм человека пониженная лунная гравитация. В то время как на орбите гравитация нулевая, на поверхности Луны она составляет 1/6 от земной.

Сейчас среди большинства космических стран наблюдается единое мнение о том, что следующим после околоземной орбиты объектом освоения должна стать Луна. Тем не менее, договориться о совместном проекте пока не удалось.

Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Российская миссия высадится на Луне не раньше 2030 года
На Международном конгрессе астронавтики в австралийской Аделаиде в 2017 году Россия и США договорились о разработке окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее российская сторона объявила, что не может ограничиться созданием лишь одного модуля для новой станции. Сам американский проект так же претерпел изменения. Теперь он называется The Gateway.

На прошедшей 19 ноября конференции, в которой приняли участие все страны-партнеры МКС, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что Россия с интересом относится к проекту по созданию международной пилотируемой окололунной станции. В то же время генконструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин на той же конференции представил российский проект национальной окололунной станции.

Как в российские, так и в американские планы входит посадка на Луне и создание посещаемой базы на её поверхности. Рогозин ранее рассказал РИА Новости, что создание такой базы позволит России приступить к активному изучению Луны с помощью роботов-аватаров.

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