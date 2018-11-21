В России появится новая госпрограмма по освоению Луны

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны, рассказал РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Изначально планировалось, что она (новая программа) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", — отмети он

По его словам, выполнение отдельной госпрограммы по сверхтяжелому носителю означало бы, "что мы его сделали и отвезли на космодром". К тому же создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году (как это следует из указа президента) потребует уже в ближайшие годы выделения значительных средств, а также изменений в структуре промышленности и инфраструктуре космодромов.

В программе распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

"Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении", — добавил Коптев.

По его оценке, реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.

"Если мы полетим на "Союзе" сейчас, то покажем, что мы перелицевали старый костюм. Если бы мы летели на новом корабле, то было бы понятно, что мы отрабатываем новую конструкцию, нашу перспективу, а "Союз" в этом плане нам мало что дает", — подчеркнул Коптев.

Он напомнил, что по программе Л-1 в конце 60-х годов провели 11 пусков, которые показали, что у СССР есть технологии облета Луны полета со второй космической скоростью, а также создания конструкций, которые выдерживают вход в атмосферу. Как подчеркнул Коптев, программу не довели до полета человека, потому что сработал политический принцип: американцы первыми высадились на Луне и Л-1 потеряла актуальность.