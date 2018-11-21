В НТС Роскосмоса рассказали о затратах на полет МКС

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Россия за все время существования Международной космической станции внесла в проект менее 10 миллиардов долларов, в то время как США – более 100 миллиардов, сообщил РИА Новости руководитель Научно-технического совета (НТС) госкорпораций "Роскосмос" Юрий Коптев.

Двадцать лет назад, 20 ноября 1998 года, на орбиту был выведен первый элемент МКС – Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря". Коптев занимал тогда должность главы Российского космического агентства (РКА).

"В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов Шаттлов. Мы – меньше 10 миллиардов долларов", — сказал Коптев.

При этом он отметил, что помимо денег Россия очень много внесла в проект. Это и безопасная транспортная система, развитые средства поиска и спасения космонавтов. "Наши корабли могут находиться в составе станции более полугода, обеспечивая доставку, возвращение. А если нужно, и спасение экипажей. Шаттлы не могли обеспечить эвакуацию экипажа в случае ЧП", — рассказал Коптев.