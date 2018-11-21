Участники МКС в середине 2019 года обсудят формат продления работы станции

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Страны-участники Международной космической станции начнут в середине 2019 года обсуждать, в какой форме можно будет пользоваться МКС после 2024 года, сообщил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Если политика не окажется сильнее, то в середине следующего года начнется совместное обсуждение сценариев продления эксплуатации станции", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что как российская сторона, так и американская (то есть два ключевых партнера по МКС) уверены, что технические возможности станции могут обеспечить её безопасный полет до 2028 года.

"Я считаю, что нужно продлевать работу МКС настолько, насколько это возможно, поскольку она помогает решить проблемы обеспечения наших будущих полетов в дальний космос. Надо понимать, что если мы затопим МКС, то ничего подобного ближайшие годы, а может быть и уже вообще никогда, не будет создано", — отметил Коптев.

В настоящее время эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов. МКС начали строить 20 ноября 1998 года, а с 2000 года она стала обитаемой. Планировалось, что станция будет достроена к 2008 году и будет функционировать до 2015. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года.