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Участники МКС в середине 2019 года обсудят формат продления работы станции

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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция. Архивное фотоМеждународная космическая станция. Архивное фото
© Фото : NASA/Роскосмос
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Страны-участники Международной космической станции начнут в середине 2019 года обсуждать, в какой форме можно будет пользоваться МКС после 2024 года, сообщил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

Международная космическая станция. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Астронавт НАСА рассказала, как на МКС преодолевают языковой барьер
"Если политика не окажется сильнее, то в середине следующего года начнется совместное обсуждение сценариев продления эксплуатации станции", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что как российская сторона, так и американская (то есть два ключевых партнера по МКС) уверены, что технические возможности станции могут обеспечить её безопасный полет до 2028 года.

Международная космическая одиссея. Двадцать лет МКС
© NASAЧтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.Скотт Келли на борту МКС
© NASA
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция.Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский фотографирует на борту МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский не только делает фото с борта МКС, но и рассказывает в соцсетях о технических особенностях космической съемки.
© NASAАнуше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.Иранский астронавт Ануше Ансари на борту МКС
© NASA
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоПерейти в фотобанкСелфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
Селфи космонавта Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© Фото : Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкПеред Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
© NASAАмериканская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.Астронавт Карен Найберг моет голову на борту МКС
© NASA
Американская женщина-астронавт Карен Найберг превратилась на МКС в бьюти-блогера и записала видеоурок о том, как вымыть голову в космосе.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.Празднование Дня смеха на борту МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавты тоже любят пошутить, особенно в День смеха.
© NASAПортрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.Экипаж МКС-54
© NASA
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНесколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.Лук на борту МКС. 2014 год
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Несколько лет на борту МКС проводят эксперимент по выращиванию овощей и растений. На фото: лук на МКС, 2014 год.
© NASAАстронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.Астронавт ESA Паоло Несполи спит на борту МКС
© NASA
Астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи спит на МКС. Кажется, отдыхать в космосе ничуть не проще, чем работать.
© Роскосмос/Сергей РязанскийПразднование дня рождения на борту МКС.Празднование дня рождения на борту МКС
© Роскосмос/Сергей Рязанский
Празднование дня рождения на борту МКС.
© NASAКанадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС. 2013 год
© NASA
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе.
На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
© NASAМКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.Члены экипажа 55-й экспедиции астронавт НАСА Дрю Фейстел, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Рикки Арнольд и Скотт Тингл
© NASA
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
© NASAМинувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.Астронавт ESA Александр Герст с роботом CIMON
© NASA
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
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Телемост МКС с гостями Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в Москве. 14 октября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На МКС рассказали о главном страхе космонавтов
"Я считаю, что нужно продлевать работу МКС настолько, насколько это возможно, поскольку она помогает решить проблемы обеспечения наших будущих полетов в дальний космос. Надо понимать, что если мы затопим МКС, то ничего подобного ближайшие годы, а может быть и уже вообще никогда, не будет создано", — отметил Коптев.

В настоящее время эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов. МКС начали строить 20 ноября 1998 года, а с 2000 года она стала обитаемой. Планировалось, что станция будет достроена к 2008 году и будет функционировать до 2015. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года.

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© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?
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