Участники МКС в середине 2019 года обсудят формат продления работы станции

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Страны-участники Международной космической станции начнут в середине 2019 года обсуждать, в какой форме можно будет пользоваться МКС после 2024 года, сообщил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.
"Если политика не окажется сильнее, то в середине следующего года начнется совместное обсуждение сценариев продления эксплуатации станции", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.
При этом он отметил, что как российская сторона, так и американская (то есть два ключевых партнера по МКС) уверены, что технические возможности станции могут обеспечить её безопасный полет до 2028 года.
Чтобы понять, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, исследователи из НАСА провели любопытный эксперимент. Они наблюдали за здоровьем Скотта Келли, который провел на МКС более года, и его брата-близнеца Марка, жившего в это время на Земле. Выяснилось, что работа некоторых генов Скотта Келли навсегда поменялась в космосе. Ученые шутят, что братьев теперь нельзя считать полноценными близнецами.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой космической туристкой и первой представительницей Ирана, побывавшей на орбите. Ансари провела на борту МКС три научных эксперимента, фотосъемку из космоса и участвовала в нескольких образовательных телепередачах.
Перед Чемпионатом мира по футболу космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели на борту МКС особую тренировку. Специально для этого в космос доставили официальный мяч ЧМ-2018 Telstar18. Затем мяч вернули на Землю, им открывали турнир.
Портрет команды МКС-54: командир Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Скотт Тингл и Джозеф Акаба, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи.
Канадский астронавт Кристофер Хэдфилд работал на станции в составе 34-й и 35-й экспедиций и стал популярным, освещая свой полет в соцсетях. Выложенная им на Youtube кавер-версия песни Дэвида Боуи Space Oddity стала первым музыкальным видео, снятым в космосе. На фото: Кристофер Хэдфилд демонстрирует, как ведет себя водяной пузырь в невесомости.
МКС — идеальное место не только для научных экспериментов, но и для музыкальных. Участники 55-й экспедиции Эндрю Фойстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд и Скотт Тингл доказали это, когда устроили космический джем-сешн.
Минувшим летом у астронавтов появился новый помощник — робот Саймон. Пока он только "осваивается" на станции и учится общаться с астронавтами, а в будущем сможет сам предлагать пути решения поставленных задач. Еще одна важная функция электронного помощника — социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с Саймоном позволит экипажу снизить уровень стресса.
"Я считаю, что нужно продлевать работу МКС настолько, насколько это возможно, поскольку она помогает решить проблемы обеспечения наших будущих полетов в дальний космос. Надо понимать, что если мы затопим МКС, то ничего подобного ближайшие годы, а может быть и уже вообще никогда, не будет создано", — отметил Коптев.
В настоящее время эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов. МКС начали строить 20 ноября 1998 года, а с 2000 года она стала обитаемой. Планировалось, что станция будет достроена к 2008 году и будет функционировать до 2015. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года.
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