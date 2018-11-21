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Россия за все время существования МКС потратила в 10 раз меньше, чем США

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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция. Архивное фотоМеждународная космическая станция. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Россия за все время существования Международной космической станции внесла в проект менее 10 миллиардов долларов, в то время как США – более 100 миллиардов, сообщил РИА Новости руководитель Научно-технического совета (НТС) "Роскосмоса" Юрий Коптев.

Астронавт Карен Найберг моет голову на борту МКС
© NASA
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Двадцать лет назад, 20 ноября 1998 года, на орбиту был выведен первый элемент МКС – Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря". Коптев занимал тогда должность главы Российского космического агентства (РКА)

"В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов Шаттлов. Мы – меньше 10 миллиардов долларов", — сказал Коптев.

При этом он отметил, что помимо денег Россия очень много внесла в проект. Это и безопасная транспортная система, развитые средства поиска и спасения космонавтов. "Наши корабли могут находиться в составе станции более полугода, обеспечивая доставку, возвращение. А если нужно, и спасение экипажей. Шаттлы не могли обеспечить эвакуацию экипажа в случае ЧП", — рассказал Коптев.

Два разных подхода

После первого совместного проекта – "Союз-Аполлон" и СССР, и США преследовал "образ большой космической станции". США построили в 70-х годах огромную Skylab, сделанную на основе корпуса верхней ступени ракеты Saturn-1B. Тем не менее, на станцию слетали всего три экспедиции.

Международная космическая станция. Архивное фото
© Фото : NASA/Роскосмос
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У СССР был опыт создания космической инфраструктуры, было понимание её облика и технических и идеологических возможностей развития. Была отработана транспортная система доставки и смены экипажей. На определенном этапе стало понятно, что нужно уметь наращивать количество орбитальных объектов в пилотируемой станции.

"Мы овладели технологиями ремонта и продления жизни такого рода сложнейших объектов за счет правильного проектирования и эксплуатации. Получили методологию длительного пребывания человека в космосе… Это капитал, которым мы владели и которого ни у кого в мире не было", — отметил экс-глава РКА.

Орбитальная станция Freedom, которую в США разрабатывали в 80-х и начале 90-х годов, подразумевала другую схему — это была огромная ферменная конструкция, поделенная на ячейки. На её разработку потратили несколько миллиардов долларов, но затем убедились в её бесперспективности.

Нелегкие времена

В то же время в России начался "самый катастрофический период для жизни страны — с 1992 года по 2000-й", ощущалась нехватка ресурсов. В начале 90-х появилось Российское космическое агентство, что, по словам Коптева, позволило поэтапно сконцентрировать промышленность.

Летом 1992 года состоялась беседа Ельцин-Буш, было подписано соглашение о совместных исследованиях, в котором был предусмотрен раздел пилотируемых полетов.

"Начали проект "Мир-Шаттл" по интеграции двух аппаратов. Масса и станции, и челнока — свыше 100 тонн, нужно было обеспечить их стыковку, совместный полет, управление. Они полетали на нашем "Мире", наши космонавты на их "Шаттле". Те знания, которые мы приобрели за советский период, оказались убедительными для наших коллег", — рассказал Коптев.

США согласились, что МКС должна быть модульной. После того, как Россия и США распределили роли, договорились по облику и задачам станции, добавились и другие партнеры.

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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При создании российского сегмента РКА, по словам Коптева, пыталось экономить "на всем". В модулях "Заря" и "Звезда" использовали задел по конструкциям от станций "Алмаз" и "Мир-2". На выделенные США средства на производство модуля "Заря" изготовили не один, а два модуля. Второй — МЛМ "Наука", который планируется запустить в 2019 году.

При этом Коптев считает, что в случае с МКС Россия попала в ту же ситуацию, что и со станцией "Мир", когда заключительные модули были добавлены лишь к концу ее полета.

"У нас Научно-энергетический модуль должен был лететь на шаттле и ликвидировать дефицит электроэнергии на российском сегменте. Сейчас нам приходится брать взаймы электроэнергию, расплачиваясь услугами – временем космонавтов, когда они проводят научные эксперименты в интересах зарубежных заказчиков", — добавил глава НТС.

 

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