Ученые рассказали о пользе аспирина при борьбе с раком

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ученые из Лидского университета пришли к выводу, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) помогают уменьшить количество предраковых полипов у пациентов, подверженных высокому риску развития рака кишечника. Пресс-релиз исследования опубликован на портале MedicalXpress.

В клиническом испытании участвовали более 700 пациентов из 53 английских больниц. Участников распределили по четырем группам: каждый день в течение года первая принимала 300 миллиграммов аспирина, вторая — два грамма ЭПК, третья — два вещества вместе, четвертая — плацебо.

После проведения колоноскопии эксперты обнаружили, что в первой группе количество предраковых полипов уменьшилось на 22 процента по сравнению с теми, кто принимал "пустышку". Тем временем, во второй команде — на девять процентов, что не является статистически важным результатом, однако у них было на 25 процентов меньше полипов в левой части кишечника в сравнении с четвертой группой.

В третьей группе специалисты наблюдали самый значительный результат, однако, по мнению ученых, требуются дополнительные исследования, чтобы определить воздействие сочетание аспирина и ЭПК на предраковые полипы.

"Профилактика является ключевым фактором в борьбе с этой распространенной болезнью, и это удивительно, что сочетание широкодоступных и относительно дешевых препаратов оказывает такое влияние", — заявил профессор Дэвид Кроссман.