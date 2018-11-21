Преступник или жертва: ученые поняли причину поведения педофилов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно с коллегами из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" выделили механизмы, принципиально отличающие восприятие эмоциональных состояний при педофилии, и показали ее связь с нарушениями регуляции деятельности. Результаты, опубликованные в журнале "Клиническая и специальная психология", применимы как в лечении, так и в разработке превентивных мер по профилактике сексуальной преступности.

Исследования педофилии крайне неоднозначны. Одни связывают отрицание преступниками наносимого вреда с дефицитом сопереживания. Другие указывают на наличие у них нарушений при возникновении эмоционального отклика и сопереживания. Эти данные говорят о том, что состояние жертв остается непонятым и не заботит лиц, совершающих сексуальные преступления.

Важным фактором эксперты называют выраженную алекситимию – отсутствие возможности идентифицировать собственные чувства. Это не дает преступнику соотнести чужие чувства со своим внутренним эталоном, вследствие чего он неверно понимает эмоциональные сигналы жертвы.

Для ученых МГППУ исходное исследовательское предположение заключалось в том, что способность понимать эмоциональные состояния у сексуальных преступников снижена и связана с наличием педофилии, а нарушения эмоционального восприятия сопряжены с механизмами регуляции аномального сексуального влечения.

Исследование базировалось на обследовании групп обвиняемых в сексуальных преступлениях с диагнозом педофилии, без такового и испытуемых "группы сопоставления". Ученые провели внутригрупповое сравнение лиц с педофилией с эгодистоническим (когда пациент осознает чуждость влечения) и эгосинтоническим (полное принятие личностью собственных девиантных побуждений) отношением к сексуальному влечению.

Испытуемые обследовались за счет нескольких методик, направленных на распознавание эмоций по мимической экспрессии и на оценку способности к осознанию и вербализации собственных чувств.

По словам ученых, в итоге противоречия предыдущих исследований разрешились. Исследование показало, что при педофилии способность к пониманию эмоциональных состояний будто бы остается сохранной (в сравнении с дефицитами у обвиняемых без педофилии). Однако для педофилов характерна крайне высокая выраженность алекситимии, что обуславливает вывод о нарушениях эмоциональной регуляции при эгосинтонической форме данного расстройства.

"Этот результат представляется важным, ведь человек, не отдающий отчета в собственных эмоциях, теряет целый пласт информации о состоянии своей мотивационно-потребностной сферы – информации, необходимой для адекватного принятия решений. При высокой выраженности алекситимии не только нарушается способность к оценке собственных мотивов, но и эмоциональное состояние других остается неосознанным или понимается лишь формально", — прокомментировал результаты декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.

Полученные в МГППУ результаты могут использоваться в дифференциально-диагностической оценке лиц с педофилией, помочь разработке профилактических и терапевтических программ, превентивных мер по профилактике сексуальной преступности, моделей регуляции в экспертной практике.