Преступник или жертва: ученые поняли причину поведения педофилов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно с коллегами из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского" выделили механизмы, принципиально отличающие восприятие эмоциональных состояний при педофилии, и показали ее связь с нарушениями регуляции деятельности. Результаты, опубликованные в журнале "Клиническая и специальная психология", применимы как в лечении, так и в разработке превентивных мер по профилактике сексуальной преступности.
Важным фактором эксперты называют выраженную алекситимию – отсутствие возможности идентифицировать собственные чувства. Это не дает преступнику соотнести чужие чувства со своим внутренним эталоном, вследствие чего он неверно понимает эмоциональные сигналы жертвы.
Для ученых МГППУ исходное исследовательское предположение заключалось в том, что способность понимать эмоциональные состояния у сексуальных преступников снижена и связана с наличием педофилии, а нарушения эмоционального восприятия сопряжены с механизмами регуляции аномального сексуального влечения.
Испытуемые обследовались за счет нескольких методик, направленных на распознавание эмоций по мимической экспрессии и на оценку способности к осознанию и вербализации собственных чувств.
По словам ученых, в итоге противоречия предыдущих исследований разрешились. Исследование показало, что при педофилии способность к пониманию эмоциональных состояний будто бы остается сохранной (в сравнении с дефицитами у обвиняемых без педофилии). Однако для педофилов характерна крайне высокая выраженность алекситимии, что обуславливает вывод о нарушениях эмоциональной регуляции при эгосинтонической форме данного расстройства.
Полученные в МГППУ результаты могут использоваться в дифференциально-диагностической оценке лиц с педофилией, помочь разработке профилактических и терапевтических программ, превентивных мер по профилактике сексуальной преступности, моделей регуляции в экспертной практике.