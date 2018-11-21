Ученые объяснили, почему невозможно выспаться в выходные

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Понедельник — день тяжелый. И ученые объяснили почему. Разница во времени пробуждения в рабочие и выходные дни приводит к проблемам с сердцем и лишнему весу, вызывает головную боль, хроническую усталость, утверждают одни специалисты. Другие отмечают, что источник болезней — в качестве и количестве сна. Корреспондент РИА Новости побывала на профессиональной конференции сомнологов и попыталась разобраться, как правильно спать и отчего в выходные невозможно выспаться.

Вокруг света с диабетом

В конце 2011 года в одной из лабораторий Гарвардского университета (США) группа из 24 добровольцев училась спать строго по расписанию. Волонтеры должны были тратить на сон не более 5,6 часа в день, при этом сутки для них состояли из 28 часов. В реальности в такие условия человек может попасть, если ежедневно будет пролетать четыре часовых пояса на запад. В лаборатории же эту ситуацию смоделировали, задраив все окна и очистив помещение от часов, чтобы ничто не указывало на происходящее снаружи.

Ученые, затеявшие эксперимент, хотели посмотреть, как джетлаг — синдром смены часового пояса, возникающий при перелете в дальние страны — влияет на здоровье. Результаты оказались удручающими. Три недели спустя три участника теста находились в преддиабетическом состоянии, у остальных в крови тоже был избыток сахара. Скорость обмена веществ у всех добровольцев упала в среднем на восемь процентов.

"Если участники не поменяют режим физической активности и рацион питания, то в ближайший год с такой скоростью метаболизма они прибавят в весе около 12,5 фунта (примерно пять с половиной килограммов. — Прим. ред.)", — заключили авторы исследования.

Джетлаг в рабочем режиме

Немецкие физиологи считают : чтобы ощутить на себе все прелести джетлага, необязательно путешествовать в дальние страны. Разбалансировка между принятым в обществе распорядком дня и биологическими часами человека происходит еженедельно с каждым. В пятницу и субботу люди, как правило, просыпаются и ложатся поздно, а в будни приходится подниматься на несколько часов раньше. Это похоже на перелет в другой часовой пояс. Испытывать подобное регулярно — серьезный стресс для организма.

Если верить сразу нескольким научным исследованиям, такой постоянный "социальный джетлаг" вызывает целый букет болезней — ожирение, головную боль, хроническую усталость — и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно работе исследователей из Аризонского университета (США), каждый час разницы между пробуждением в будни и выходные увеличивает вероятность инсультов и инфарктов на 11 процентов.

Сон в долг

"Социальный джетлаг — не миф. И он связан со временем, когда на улице светает и темнеет. Освещение — один из основных факторов, влияющих на человека", — отметил старший научный сотрудник группы сомнологии Национального исследовательского центра им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург) Михаил Бочкарев, выступая на конференции "Актуальные проблемы сомнологии", состоявшейся на днях в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова.

"Я с этим не согласен. Все, что мы видим, — человек лишает себя какого-то количества сна. Естественно, это очень плохо. Это можно назвать социальным джетлагом, десинхронозом, как угодно, но с освещением в Москве это совершенно не связано", — вступил в дискуссию с коллегой руководитель отдельной исследовательской группы математического моделирования биомедицинских систем Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Аркадий Путилов.

Не так давно команда ученого проанализировала данные о времени сна в будни и выходные, опубликованные для 200 выборок со средним возрастом участников исследований от полугода до 60 лет. По словам Путилова, обоснованных подтверждений тому, что отсыпаться по выходным вредно или что необходимость вставать в будни на час раньше вредит здоровью, не найдено.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Smolensky M, Lamberg L, The Body Clock Guide to Better Health. New York, NY: Henry Holt and Company Циркадианный ритм — это внутренний биологический ритм человека с периодом около 24 часов. Он нужен, чтобы подстраивать все аспекты физиологии и поведения к требованиям 24-часового мира. © Иллюстрация РИА Новости . Источник: Smolensky M, Lamberg L, The Body Clock Guide to Better Health. New York, NY: Henry Holt and Company Циркадианный ритм — это внутренний биологический ритм человека с периодом около 24 часов. Он нужен, чтобы подстраивать все аспекты физиологии и поведения к требованиям 24-часового мира.

"Хронобиология — серьезная наука, в основе которой лежит математическая теория. Если вы что-то хотите объяснить в терминах хронобиологии, должны показать на модели, как это работает. Мы создали модель регуляции цикла "сон — бодрость". Различия между предсказаниями модели и тем, что было в этих выборках, оказались минимальными. Так вот, наша модель не подтверждает ни того, что при ранних пробуждениях в будни накапливается долг сна, ни того, что он частично возвращается за счет более продолжительного сна в выходные. Мы не увидели подтверждений, что от социального десинхроноза сильнее страдают люди-совы, как это утверждается в некоторых исследованиях. Иногда дольше спят в выходные совы, иногда — жаворонки. Тут никакой общей тенденции не наблюдается. И главное: если сдвиг фазы сна относительно фазы циркадианного ритма не больше часа, социальный десинхроноз не возникнет", — объяснил ученый.

Кто мало спит, тот много ест

С 2006 года, когда исследователь из Мюнхенского университета (Германия) Марк Уиттманн ввел понятие "социального джетлага", накопилось несколько сотен научных публикаций о том, как вредно ограничивать сон в будни и высыпаться в выходные. Одно из исследований, проведенное в 2015 году на пяти сотнях людей среднего возраста, показало , что социальный джетлаг коррелирует с резистентностью к инсулину (а это один из главных признаков преддиабетического состояния), пониженным уровнем "полезного" холестерина и более высоким индексом массы тела.

"Многие метаболические процессы имеют суточную ритмику, для их нормальной регуляции необходим нормальный сон. Если у человека сон плохой или короткий, мы видим развитие инсулинорезистентности. Метаболический профиль становится продиабетическим. Кроме того, возникают проблемы с перееданием. Нарушения сна ведут к повышению в организме уровня грелина (гормона голода) и снижению уровня лептина (маркера достатка энергии). То есть у человека неосознанно повышается аппетит. Это проверяли в лабораторных исследованиях и на животных, и на людях — все время получается одно и то же. Как только фиксируется острая хроническая депривация сна, мы наблюдаем дисрегуляцию аппетита, увеличение суммарного потребления калорий в сутки и лишний вес", — уточнила младший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Александра Пучкова.

По ее словам, в особой группе риска — дети и подростки. Школьники, прежде всего старшеклассники, хронически недосыпают в будни, из-за чего пищевые привычки нарушаются как раз в тот момент, когда они только формируются. Это приводит к метаболическим проблемам и ожирению.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphbotos / annyart Каждый час разницы между пробуждением в будни и выходные увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов, утверждают ученые. © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphbotos / annyart Каждый час разницы между пробуждением в будни и выходные увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов, утверждают ученые.

Косвенно такие выводы подтверждает свежее американское исследование. Проанализировав активность более 246 тысяч пользователей твиттера с 2012 по 2013 год, ученые выяснили, что уровень социального джетлага коррелирует с лишним весом. В тех районах США, где разница между пробуждением и отходом ко сну в будни и выходные была особенно заметна, отмечались более высокие показатели ожирения.

Напротив, Аркадий Путилов считает, что социальный джетлаг, скорее всего, не связан с проблемами со здоровьем.

"Надо что-то делать с представлением о социальном десинхронозе, потому что оно описывает нечто другое. Я не хочу сказать, что его не существует. Вчера рано утром я ехал в метро и для интереса посчитал, сколько людей на ближайших сиденьях сидят с закрытыми глазами. Оказалось, шесть человек — с открытыми, шесть — с закрытыми. То есть явление существует, а вот есть ли за ним какой-то физиологический механизм, надо еще доказывать", — отметил ученый.