Ученые объяснили, почему невозможно выспаться в выходные

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Smolensky M, Lamberg L, The Body Clock Guide to Better Health. New York, NY: Henry Holt and Company

Циркадианный ритм — это внутренний биологический ритм человека с периодом около 24 часов. Он нужен, чтобы подстраивать все аспекты физиологии и поведения к требованиям 24-часового мира.