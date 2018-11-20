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Ученые опровергли миф о "плохих зубах" средневековых европейцев

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© Фото : University of WinchesterЧереп жертвы проказы, погибшей от этой болезни во время Средневековья в АнглииЧереп жертвы проказы, погибшей от этой болезни во время Средневековья в Англии
© Фото : University of Winchester
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Палеонтологи провели первую проверку "гигиены рта" у двух десятков европейцев, живших в средневековой Дании, и нашли намеки на то, что примерно треть из них не страдала от кариеса и связанной с ним микрофлоры. Их выводы и методика ведения подобных исследований была представлена в журнале Nature Communications.

Медведь-сладкоежка Protarctos abstrusus, страдавший от кариеса
© Mauricio Antón
Палеонтологи нашли в Канаде древнейшую жертву кариеса
"Большая часть людей, живших в Тьерби в 11-15 веках, явно страдала от пародонтита и бактерий, сопутствующих развитию этой болезни. На зубах еще семи из них сохранились следы кариозных штаммов лактобактерий. С другой стороны, многие из них обладали совершенно нормальной, "здоровой" микрофлорой", — пишут Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из университета Копенгагена (Дания) и его коллеги.

Корни кариеса

Зубы древних людей представляют особенный интерес для ученых, занимающихся изучением того, как развивался наш род. В них часто содержится ДНК, позволяющая открыть новые виды древних людей или "воскресить" геном уже известных нам представителей рода Homo, узнать их диету по включениям пищи в зубном камне, а также понять, где они жили, по долям изотопов и элементов в их эмали.

Эти же наблюдения, как считают сегодня многие антропологи и историки медицины, помогут нам найти ответ на одну из главных тайн человечества – когда наши предки начали страдать от кариеса и как менялись гигиенические привычки и стоматология в прошлые исторические эпохи. На этот вопрос пока нет однозначного ответа.

© Фото : Jersie-Christensen et al. / Nature Communications 2018Кости и черепа датчан, живших в 11-15 веках. На челюсти видны следы парадонтоза
© Фото : Jersie-Christensen et al. / Nature Communications 2018
Кости и черепа датчан, живших в 11-15 веках. На челюсти видны следы парадонтоза

С одной стороны, многие обыватели сегодня считают, что кариес и прочие проблемы с зубами — продукт цивилизации и связанной с ней "неестественной" диетой, включающей много сахара, крахмала и других углеводов. Последние находки палеонтологов говорят об обратном – от кариеса страдали не только древние египтяне и прочие жители первых государств Земли, но и неандертальцы, питавшиеся почти исключительно мясом, а также медведи и прочие животные. 

Проблема, как отмечает Виллерслев, заключается в том, что сегодня многие ученые сомневаются в том, что те повреждения на зубах и челюстях, которые часто находят в могилах средневековых европейцев и более древних людей, были оставлены "современными" возбудителями кариеса, парадонтита и других болезней ротовой полости.

Зуб, изученный авторами статьи
© Фото : Oxilia et al./Nature
Стоматологи уже существовали в каменном веке, выяснили ученые

Эти сомнения связаны с тем, что генетикам не удалось найти следов стрептококка и других кариозных микробов на поврежденных зубах и костях. Соответственно, они могли быть "съедены" какой-то другой формой кариеса, или повреждены уже во время захоронения. Так это или нет, ученые спорят уже долгое время.

Зубные хроники

Виллерслев и его команда придумали остроумную методику для решения этой проблемы, научившись извлекать обрывки белков и ДНК этих микробов из зубного камня, присутствующего на поверхности зубов древних людей. Сопоставляя эти обрывки с образцами современной микрофлоры у людей со здоровыми и больными зубами, можно понять, от каких болезней страдал человек даже в том случае, если ее следы не сохранились на его останках.

Работу этой методики ученые проверили на зубах двух десятков датчан, живших на территории города Тьерби на севере острова Ютландия, в нескольких километрах к северу от современного Орхуса, в позднем средневековье.

В общей сложности им удалось найти свыше четырех тысяч белков и других фрагментов микробов, что помогло им детально изучить их микрофлору, сравнить их между собой и понять, насколько они отличались от современных людей в отношении к гигиене рта. 

Черепа, найденные в Дманиси, Грузия
© Фото : Georgian National Museum
Грузинский древний "человек из Дманиси" изобрел зубочистки

Оказалось, что их можно было разбить на две неравных группы в соответствии с состоянием их микрофлоры. Представители первой из них, куда входило примерно 60% средневековых жителей Тьерби, заметно отличались в этом отношении от современных датчан и при этом они страдали от пародонтита и кариеса.

Представители второй группы, с другой стороны, отличались вполне нормальной, здоровой микрофлорой, в которой доминировали полезные, а не патогенные бактерии. Что интересно, ее видовой состав был менее разнообразным и "контрастным" среди средневековых датчан, что может быть связано с тем, какой пищей они питались.

Как надеются ученые, дальнейшее изучение зубного камня поможет им раскрыть диету средневековых датчан и понять, была ли она столь однообразной, как на то указывает их микрофлора.

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