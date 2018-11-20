Москва-река не менялась в последние 12 тысяч лет, выяснили ученые

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Геологи из МГУ и других российских научных центров выяснили, что русло и пойма Москвы-реки практически не менялись со времен отступления ледников и завершения "малого" Ледникового периода. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Мы выяснили, что в первой половине голоцена в долине Москвы-реки были лишь лугово-остёпненные растительные сообщества, а деревьев не было вообще. На их появление указывают угли боярышника, датируемые шестью тысячами лет назад. А следы дуба и ели появились лишь пять тысяч лет назад", — рассказывает Екатерина Ершова из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Еще со времен античности ученые и философы хорошо понимают, что русла рек и границы других водоемов никогда не бывают "вечными". Движущийся поток воды размывает поверхность, по которой он течет, и увлекает за собой большое количество мелких частиц земли и обломков горных пород. Часть из них оседает дальше по течению реки в виде ила или других отложений.

Через некоторое время русло реки "засоряется", и ей приходится искать новый путь. Если почва берегов не будет ничем укреплена, то русло расширится и будет часто менять свое течение. Из-за этого все реки в древности, до появления наземных растений, обладающих густыми корнями, представляли собой широкие водные равнины с крайне медленным течением воды.

Ершова и ее коллеги из институтов РАН, Канады и Украины изучали древние отложения на берегах Москвы-реки, одновременно раскрывая тайны ее облика в прошлом и то, какие растения украшали ее берега в первые эпохи после отступления ледников и освобождения большей части европейской территории России от вечной мерзлоты.

Для этого ученые измерили структуру и толщину отложений в разных уголках реки, а также проанализировали то, пыльца и останки каких растений встречались в этих наносах и в слоях почвы, погребенных под речным грунтом при резких сменах ее течениях, а также при внезапных разливах и потопах.

В общей сложности ученым удалось найти семь слоев подобной "замурованной" почвы в дюжине разных участков реки. Все они сформировались в схожих условиях практически в одно и то же время. Их изучение показало, что общий облик русла Москвы-реки фактически не менялся со времен позднего Дриаса, "малого ледникового периода", начавшегося и закончившегося примерно 13 тысяч лет назад.

С другой стороны, растительный покров ее берегов несколько раз переживал радикальные перемены в облике, связанные как с изменениями климата, так и с деятельностью человека. К примеру, примерно пять тысяч лет назад, как считают исследователи, берега Москвы-реки покрылись лесами под действием климатических факторов, а примерно 2500 лет назад они были вырублены первыми поселенцами.

Еще одно интересное изменение произошло с главной рекой столицы во время Смуты, когда ее долина начала страдать от катастрофических паводков. Ученые связывают их с тем, что в это время начался последний Малый ледниковый период, так называемый Маундеровский минимум. Все эти события не могли не влиять друг на друга и на жизнь Руси в то время, заключают ученые.



