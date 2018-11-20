Маск заявил о планах по постройке "звездолета" Starship

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сверхтяжелая ракета BFR получила новое "официальное" название – теперь ее пилотируемая часть и верхние ступени будут называться Starship, а повторно используемая нижняя ступень – Super Heavy. Об этом сообщил Элон Маск в своем микроблоге в сети Twitter.

"Нижняя ступень нужна для того, чтобы вывести Starship на орбиту – для межпланетных полетов она будет не нужна. Почему я так назвал этот корабль? Пока он не является "звездолетом", но в будущем он им обязательно станет", — заявил предприниматель.

В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке "флотилии" из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

В соответствии с этими планами Маска, ракета будет состоять из двух частей. Первая представляет собой ускорительный блок, объединяющий в себе силы сразу нескольких сверхмощных двигателей Raptor, аналогов ускорителей сверхтяжелой ракеты Saturn V программы "Аполлон". Вторая часть BFR включает в себя верхнюю ступень и сам пилотируемый корабль, способный поддерживать жизни нескольких сот человек на протяжении долгого времени.

И та, и другая часть BFR разрабатываются одновременно – двигатели собираются и тестируются на Земле, а пилотируемая часть будет скоро построена и выведена в околоземное пространство при помощи уже существующих ускорителей, созданных SpaceX для ракеты Falcon Heavy.